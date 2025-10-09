Al via il 13 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid 2025-2026

La Valle d’Aosta si prepara ad affrontare la stagione influenzale 2025-2026 con una campagna vaccinale mirata e capillare. L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali e l’Azienda USL annunciano che la campagna prenderà il via il 13 ottobre, coinvolgendo principalmente gli studi dei medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e le farmacie aderenti. L’elenco completo delle farmacie è consultabile sul sito www.ausl.vda.it.

Per i cittadini temporaneamente privi di medico di famiglia o il cui medico non aderisce alla campagna, le vaccinazioni saranno disponibili, previa prenotazione, presso le sedi territoriali di Aosta (Via St. Martin de Corleans 250, ex maternità), Donnas (Poliambulatorio, Via Roma 105) e Morgex (Viale del Convento, 5). I pazienti fragili che non possono spostarsi saranno vaccinati a domicilio, mentre nelle strutture residenziali socio-sanitarie gli ospiti riceveranno le dosi dai medici di struttura o dai medici di medicina generale. A supporto dell’attività sul territorio sono impegnati anche i medici UCA (Unità di Continuità Assistenziale).

Una novità importante di quest’anno riguarda l’invio di SMS informativi: tutti gli assistiti over 60 che hanno registrato il loro numero sul Fascicolo Sanitario Elettronico riceveranno un messaggio che li inviterà a vaccinarsi. Un modo concreto per aumentare l’accessibilità e promuovere la partecipazione della comunità.

Il Dott. Mauro Occhi, Direttore Sanitario dell’USL (nella foto con il dottor Salvatore Bongiorno) sottolinea: “La vaccinazione non è soltanto una protezione individuale, ma un gesto di tutela della comunità. Interrompere la catena di trasmissione di virus e batteri significa proteggere le persone più fragili. Per gli over 60, che rappresentano oltre il 30% della popolazione valdostana, la vaccinazione è una vera e propria forma di solidarietà civica”.

Secondo i dati USL, includendo bambini, soggetti fragili e operatori in ruoli di interesse pubblico, circa la metà della popolazione valdostana è destinataria della campagna vaccinale. Gli effetti attesi? Mantenimento dell’autonomia personale, riduzione degli accessi evitabili al Pronto Soccorso e ai ricoveri ospedalieri, minori assenze dal lavoro tra operatori sanitari e altre categorie rilevanti.

Per la stagione 2025-2026, l’Azienda USL ha predisposto 22.550 vaccini antinfluenzali, compresi quelli spray nasali per i bambini, e circa 6.000 dosi di vaccino anti Covid-19. Le forniture aggiuntive saranno disponibili durante tutta la campagna, che coinvolgerà ospedale, medici di medicina generale, servizi di igiene e farmacie per garantire una copertura capillare e accessibile.

Il Direttore Sanitario avverte: “Prevedere l’andamento dell’influenza non è semplice. Le valutazioni si basano su evidenze scientifiche e dati epidemiologici internazionali. Dall’emisfero australe arrivano segnali di una stagione influenzale intensa, ma i virus circolanti sono già inclusi nel vaccino. La Valle d’Aosta ha quindi assicurato una fornitura superiore allo scorso anno per proteggere in particolare i soggetti fragili”.

Dove e come vaccinarsi:

Prenotazioni aperte dal 13 ottobre ai numeri 0165 546097 o 0165 774655, dal lunedì al venerdì, 9:30–13:00.

Cittadini non autosufficienti saranno vaccinati a domicilio.

Possibili giornate vaccinali “Open day” per aumentare l’accessibilità.

Vaccinazioni nelle microcomunità garantite dai medici di medicina generale.

Chi può vaccinarsi gratuitamente:

Persone ≥60 anni

Bambini 6 mesi–6 anni

Soggetti fragili o con patologie concomitanti

Ospiti di strutture residenziali per lungodegenti

Donne in gravidanza o in allattamento

Operatori sanitari e sociosanitari

Lavoratori di categorie a rischio, forze dell’ordine, insegnanti

Donatori di sangue

Familiari e contatti di soggetti a rischio

La vaccinazione anti Covid utilizza la nuova formulazione Comirnaty (LP.8.1), somministrabile anche in contemporanea con il vaccino antinfluenzale. L’aver contratto SARS-CoV-2, anche recentemente, non rappresenta una controindicazione.

In sintesi, la campagna vaccinale 2025-2026 rappresenta un invito alla responsabilità individuale e collettiva, un gesto di protezione della comunità e di solidarietà verso chi è più vulnerabile. Ogni dose somministrata è un passo concreto per garantire salute e sicurezza a tutta la Valle d’Aosta.