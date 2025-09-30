Election day 2025, concluse le operazioni di spoglio

Si sono concluse nel pomeriggio le operazioni di spoglio per l’elezione del nuovo Consiglio regionale e dei 65 Consigli comunali della Valle d’Aosta. Le procedure sono state seguite dai giornalisti e dai rappresentanti dei movimenti politici nella Sala stampa allestita nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, cuore simbolico della comunicazione istituzionale.

Quest’anno, tuttavia, non è stato necessario essere fisicamente presenti per restare aggiornati. Grazie a una piattaforma informatica stabile e veloce, i dati sono stati diffusi in tempo reale anche a distanza, consentendo ai cronisti di seguire lo scrutinio con la stessa tempestività di chi si trovava sul posto. LO stesso vale per gli elettori da casa. Una regia tecnica ben coordinata – con il supporto puntuale dell’Ufficio stampa della Regione – ha garantito un flusso continuo e chiaro di informazioni, trasformando l’Election day in un banco di prova superato senza incertezze.

I risultati completi sono consultabili ai seguenti link ufficiali:

[Elezioni regionali: Regionali 2025 - Voti]

[Elezioni comunali: Comunali 2025]

Alla luce dell’esito elettorale per il Comune di Aosta, si evidenzia che nessuna coalizione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Si procederà quindi, conformemente alla legge regionale n. 4 del 9 febbraio 1995, art. 56, a un secondo turno elettorale, previsto per domenica 12 ottobre 2025. Saranno ammessi i due candidati alla carica di sindaco e i rispettivi vicesindaci che hanno raccolto il maggior numero di consensi al primo turno.

Election day 2025 consegna dunque alla cronaca valdostana un quadro completo in tempi rapidi e con un livello di accessibilità inedito, segno che una macchina organizzativa ben oliata, come l'Ufficio Stampa della Regione, può fare la differenza anche in un passaggio delicato come quello elettorale.