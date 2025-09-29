Pensioni: da mercoledì 1° ottobre pagamento in Valle d’Aosta

Da mercoledì 1° ottobre, tutti i pensionati della Valle d’Aosta potranno ritirare la loro pensione del mese nei 71 uffici postali distribuiti sul territorio regionale, oppure presso i 45 ATM Postamat disponibili. La novità riguarda anche chi riceve l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution: i titolari di queste soluzioni potranno prelevare in contanti senza recarsi allo sportello, con la libertà di scegliere l’orario più comodo.

Oltre alla praticità, Poste Italiane mette al centro la sicurezza: i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti e di Postepay Evolution hanno diritto a una polizza assicurativa gratuita che risarcisce fino a 700 euro l’anno in caso di furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, sia agli sportelli postali sia agli ATM.

Per evitare tempi di attesa eccessivi, l’invito rivolto ai pensionati è quello di recarsi in tarda mattinata o nel pomeriggio e, se possibile, di scegliere i giorni successivi al primo, evitando così code e affollamenti. Un’attenzione alla comodità dei cittadini che, sommata alla protezione assicurativa, rende il servizio non solo efficiente ma anche sicuro.