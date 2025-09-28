Elezioni regionali e comunali, affluenza in aumento alle ore 19

La Presidenza della Regione comunica che, alle ore 19 di oggi, domenica 28 settembre 2025, la percentuale di affluenza al voto in Valle d’Aosta è la seguente:
Per il rinnovo del Consiglio regionale: 51,01%, pari a 52.656 votanti su 103.223.
Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta: 46,78%, pari a 13.374 votanti su 28.590.
Nel 2020, quando le elezioni si svolgevano su due giornate, l’affluenza registrata alle ore 19 era stata del 42,68% per il rinnovo del Consiglio regionale e del 39,93% per quello del Consiglio comunale di Aosta.
La rilevazione dell’affluenza definitiva alle urne sarà disponibile alle ore 23.
Link dettaglio affluenza regionali
https://elezioni.regione.vda.it/elezioni/DatiAffluenza_i.aspx?idele=190&ord=1&setcar=n
Link dettaglio affluenza nei 65 comuni al voto
https://elezioni.regione.vda.it/elezioni/DatiAffluenza_i.aspx?idele=192&ord=1&setcar=n