Elezioni regionali e comunali, affluenza in aumento alle ore 12

La Presidenza della Regione comunica che alle ore 7.00 della mattinata di oggi, domenica 28 settembre 2025, si sono regolarmente aperte le urne per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e per il rinnovo dei Consigli comunali di 65 Comuni della Regione. A questa tornata elettorale partecipano 103.223 aventi diritto di voto per le elezioni regionali e 97.402 per le elezioni comunali. Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta gli elettori sono 28.590.

Alle ore 12 di oggi, domenica 28 settembre 2025, la percentuale di affluenza al voto in Valle d’Aosta è la seguente:

· Per il rinnovo del Consiglio regionale: 21,68 %, pari a 22.379 votanti su 103.223

· Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta: 19,06 %, pari a 5.448 votanti su 28.590

Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l’affluenza alle ore 12 per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 17,66%; per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta era stata del 16,65%.

Alle ore 19 la prossima rilevazione dell’affluenza alle urne.

LINK DETTAGLIO AFFLUENZA REGIONALI

https://elezioni.regione.vda.it/elezioni/DatiAffluenza_i.aspx?idele=190&ord=1&setcar=n

LINK DETTAGLIO AFFLUENZA NEI 65 COMUNI AL VOTO

https://elezioni.regione.vda.it/elezioni/DatiAffluenza_i.aspx?idele=192&ord=1&setcar=n