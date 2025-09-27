Un vote pour la Petite Patrie

Domani, 28 settembre, non si vota soltanto per eleggere consiglieri regionali e comunali. Si vota per scegliere quale Valle d’Aosta vogliamo consegnare al futuro: una terra fedele alla sua storia di libertà e autonomia, oppure una periferia qualsiasi piegata ai venti dell’ideologia urlata.

C’è chi vorrebbe trasformare la Petite Patrie in un avamposto delle paure: costruire muri, alzare barriere, respingere chi cerca rifugio dalle guerre e dalle dittature. Ci raccontano che l’identità si difende escludendo, che la cultura valdostana si protegge con il sospetto e la diffidenza. È la logica di chi ha bisogno di un nemico per sentirsi forte, di chi non sa dire “noi” senza prima dire “loro”.

Ma la Valle d’Aosta non è mai stata questo. La nostra autonomia non nasce per dividere, ma per unire. Non per gridare slogan vuoti, ma per dare concretezza a un patto di solidarietà e responsabilità. La montagna ci insegna che la sopravvivenza si costruisce aiutandosi a vicenda, non chiudendo le porte.

E allora il voto di domani non può andare a chi vorrebbe imporre qui la ricetta dell’intolleranza e del conformismo politico. Il voto alla Petite Patrie è un voto che respinge i sovranismi che vorrebbero ridurre l’autonomia a un simulacro folkloristico, i razzismi che calpestano la dignità delle persone, i separatismi che illudono e dividono.

Scegliere la Valle d’Aosta significa difendere la specificità di una terra capace di integrare chi arriva da lontano, di accogliere chi fugge da regimi sanguinari, di valorizzare la diversità come ricchezza e non come minaccia. Perché chi sa cosa significa vivere da minoranza linguistica non può permettersi di trasformarsi in maggioranza oppressiva.

Domani non è il giorno del rancore, ma della responsabilità. Non è il giorno di chi vuole importare qui le ricette di Trump, Putin o Netanyahu travestite da soluzioni locali. È il giorno in cui i valdostani decidono se restare fedeli alla loro storia o piegarsi alle caricature dell’odio.

La Petite Patrie ha bisogno di un voto coraggioso, aperto, libero. Un voto che dica no all’omologazione e sì a un’autonomia viva, solidale e inclusiva. Perché la Valle d’Aosta non può permettersi di essere governata da venditori di paura e urlatori da comizio, bravi a fare rumore ma incapaci di costruire futuro.

Voto per la Petite Patrie

Demain, 28 septembre, il ne s’agit pas seulement d’élire des conseillers régionaux et communaux. Il s’agit de choisir quelle Vallée d’Aoste nous voulons transmettre à l’avenir : une terre fidèle à son histoire de liberté et d’autonomie, ou bien une périphérie quelconque, pliée aux vents de l’idéologie criarde.

Il y a ceux qui voudraient transformer la Petite Patrie en avant-poste de la peur : ériger des murs, dresser des barrières, repousser ceux qui cherchent refuge face aux guerres et aux dictatures. Ils nous racontent que l’identité se défend en excluant, que la culture valdôtaine se protège par la méfiance et la suspicion. C’est la logique de ceux qui ont besoin d’un ennemi pour se sentir forts, de ceux qui ne savent pas dire “nous” sans avoir d’abord dit “eux”.

Mais la Vallée d’Aoste n’a jamais été cela. Notre autonomie n’est pas née pour diviser, mais pour unir. Pas pour lancer des slogans creux, mais pour donner corps à un pacte de solidarité et de responsabilité. La montagne nous enseigne que la survie se construit en s’entraidant, non pas en fermant les portes.

Le vote de demain ne peut donc aller à ceux qui voudraient imposer ici la recette de l’intolérance et du conformisme politique. Le vote pour la Petite Patrie est un vote qui rejette les souverainismes qui réduiraient l’autonomie à une mascarade folklorique, les racismes qui piétinent la dignité des personnes, les séparatismes qui trompent et divisent.

Choisir la Vallée d’Aoste signifie défendre la spécificité d’une terre capable d’intégrer ceux qui viennent de loin, d’accueillir ceux qui fuient des régimes sanguinaires, de valoriser la diversité comme une richesse et non comme une menace. Car ceux qui savent ce que signifie vivre en tant que minorité linguistique ne peuvent pas se permettre de se transformer en majorité oppressive.

Demain n’est pas le jour du ressentiment, mais celui de la responsabilité. Ce n’est pas le jour de ceux qui veulent importer ici les recettes de Trump, Poutine ou Netanyahou déguisées en solutions locales. C’est le jour où les Valdôtains décident de rester fidèles à leur histoire ou de se plier aux caricatures de la haine.

La Petite Patrie a besoin d’un vote courageux, ouvert, libre. Un vote qui dise non à l’uniformisation et oui à une autonomie vivante, solidaire et inclusive. Car la Vallée d’Aoste ne peut pas se permettre d’être gouvernée par des marchands de peur et des braillards de meeting, habiles à faire du bruit mais incapables de construire l’avenir.