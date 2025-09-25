Avanzamento di grado per il comandante della Stazione Carabinieri di Morgex

Nella mattinata odierna il Col. Livio PROPATO, Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta ed il Magg. Gianluca CARPINONE, Comandante della Compagnia di Aosta, nel corso di una breve cerimonia hanno notificato l’avanzamento al grado apicale di Luogotenente Carica Speciale a Davide CHESSA, Comandante della Stazione Carabinieri di Morgex.

Il sottufficiale, dopo aver frequentato la Scuola Marescialli Carabinieri, nel 1998 veniva trasferito alla Stazione Carabinieri di Courmayeur e dal 2010 è Comandante di quella di Morgex. In tale incarico il Luogotenente si è contraddistinto per l’impegno e l’attenzione al territorio dei Comuni di Morgex, La Salle, Prè Saint Didier e Avise, dove ha ricevuto l’apprezzamento unanime dei Sindaci e della popolazione.

Il Comandante del Gruppo si è complimentato con il Luogotenente per la promozione che deve essere uno stimolo ulteriore a svolgere il servizio a favore della comunità con determinazione e passione continuando a disimpegnarsi al meglio nel delicato incarico.