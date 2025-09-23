Call for entries 2026: aperte le candidature per il 29° Gran Paradiso Film Festival

La 28ª edizione del Festival si è conclusa con successo, confermando la volontà di proseguire nel solco tracciato dall’evento: promuovere la sensibilizzazione del pubblico alle tematiche ambientali e valorizzare le straordinarie immagini e narrazioni proposte da registi provenienti da tutto il mondo.

Il festival si terrà a Cogne, nei comuni del Gran Paradiso e sul web, dal 27 luglio al 1° agosto 2026 (tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito www.gpff.it).

La candidatura è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano prodotto, dopo il 1° gennaio 2023, un lungometraggio o un cortometraggio — nel secondo caso un documentario, un film di finzione o di animazione della durata massima di 20 minuti — sul tema della natura.

Ogni regista può presentare fino a due opere, che non siano mai state selezionate in edizioni precedenti, e concorrere all’assegnazione di vari premi:

Concorso Internazionale – Lungometraggi

Stambecco d’Oro, valore 5.000 €

Stambecco d’Oro Junior, valore 500 €

Concorso Internazionale – CortoNatura

Premio CortoNatura, valore 1.000 €

Premio Miglior Cortometraggio per la Giuria Tecnica, valore 500 €

Concorso Internazionale – Lungometraggi e CortoNatura

Premio Miglior Sceneggiatura, valore 1.000 €

Premio Miglior Immagine, valore 1.000 €

Premio Sguardo Scientifico, valore 1.000 €

Concorso Internazionale – GPFF Online

Premio GPFF lungometraggio online, valore 1.000 €

Premio GPFF cortometraggio online, valore 500 €

Oltre alla giuria tecnica — composta da professionisti dell’immagine, cineasti specializzati in film naturalistici e personalità autorevoli del mondo delle scienze, della cultura e della natura — che assegnerà i premi Miglior Cortometraggio, Miglior Sceneggiatura, Miglior Immagine e Sguardo Scientifico, sarà il pubblico a votare i film in concorso. Saranno infatti gli spettatori ad attribuire lo Stambecco d’Oro, partecipando alle proiezioni gratuite ed esprimendo il proprio voto. Lo Stambecco d’Oro Junior sarà invece assegnato dai più giovani, mentre il GPFF Online Award verrà conferito dalla giuria online, che potrà visionare i film in differita tramite una piattaforma di streaming e votare dal proprio dispositivo.

Il Gran Paradiso Film Festival si conferma così un evento internazionale, aperto a tutti e sempre più orientato al digitale.

La scheda di iscrizione e i materiali da allegare devono pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Requisiti e modalità di partecipazione sono dettagliati nel regolamento consultabile sul sito del Festival.

Per informazioni

Telefono: +39 0165 75301

E-mail: info@gpff.it

Sito web: www.gpff.it