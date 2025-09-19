 / ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 19 settembre 2025, 14:20

Strade Maestre, il secondo anno scolastico in cammino parte dalla Valle d’Aosta

Quattordici giovani da tutta Italia hanno iniziato il loro percorso formativo dal Colle del Gran San Bernardo. Lezioni, incontri e cammino lungo la via Francigena per un anno scolastico a piedi

Strade Maestre, il secondo anno scolastico in cammino parte dalla Valle d’Aosta

Un nuovo anno scolastico che non si fa tra banchi e lavagne, ma zaini in spalla e sentieri da percorrere. È cominciata lunedì 15 settembre, dal Colle del Gran San Bernardo, l’avventura del secondo anno di Strade Maestre, la scuola itinerante che unisce lo studio al viaggio a piedi. La classe in cammino è composta da 14 giovani provenienti da tutta Italia, accompagnati da guide-insegnanti che intrecciano il sapere con l’esperienza del cammino.

Dopo la partenza dall’Hospice du Grand-Saint-Bernard, i ragazzi hanno percorso le prime tappe valdostane della via Francigena, fermandosi a Echevennoz e arrivando ad Aosta, dove sono stati accolti dalla parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans. Qui, come in ogni tappa, il programma alterna lezioni, incontri e momenti di scoperta del territorio.

In questa prima settimana non mancano appuntamenti significativi: un corso di sicurezza in montagna tenuto dal Soccorso Alpino Valdostano, una lezione sull’alimentazione con una nutrizionista, attività con scout e associazioni locali, e una visita guidata al Museo delle Alpi del Forte di Bard. Oggi pomeriggio, ad Aosta, la carovana sarà ricevuta dal sindaco Gianni Nuti insieme ai rappresentanti di Agesci, Aigae e Cai, i principali partner di un progetto che intreccia educazione, natura e comunità.

Il gruppo – una ventina di persone tra giovani e adulti – continuerà il viaggio lungo la Francigena, toccando Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin, per poi proseguire la prossima settimana verso il Piemonte, con tappa a Vidracco e nelle comunità di Damanhur.

L’anno scolastico 2025-26 sarà presentato ufficialmente mercoledì 1 ottobre a Torino, presso il Museo Nazionale della Montagna del Cai. L’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, offrirà l’occasione per dialogare con i giovani studenti-viandanti, le guide e i sostenitori di un progetto educativo unico in Italia, promosso dalla cooperativa sociale CamminaMenti con il sostegno di Generas Foundation, Aigae e Cai.

Un viaggio che è molto più di un percorso scolastico: è un cammino di crescita, di comunità e di futuro.

je.fe.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore