Strade Maestre, il secondo anno scolastico in cammino parte dalla Valle d’Aosta

Un nuovo anno scolastico che non si fa tra banchi e lavagne, ma zaini in spalla e sentieri da percorrere. È cominciata lunedì 15 settembre, dal Colle del Gran San Bernardo, l’avventura del secondo anno di Strade Maestre, la scuola itinerante che unisce lo studio al viaggio a piedi. La classe in cammino è composta da 14 giovani provenienti da tutta Italia, accompagnati da guide-insegnanti che intrecciano il sapere con l’esperienza del cammino.

Dopo la partenza dall’Hospice du Grand-Saint-Bernard, i ragazzi hanno percorso le prime tappe valdostane della via Francigena, fermandosi a Echevennoz e arrivando ad Aosta, dove sono stati accolti dalla parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans. Qui, come in ogni tappa, il programma alterna lezioni, incontri e momenti di scoperta del territorio.

In questa prima settimana non mancano appuntamenti significativi: un corso di sicurezza in montagna tenuto dal Soccorso Alpino Valdostano, una lezione sull’alimentazione con una nutrizionista, attività con scout e associazioni locali, e una visita guidata al Museo delle Alpi del Forte di Bard. Oggi pomeriggio, ad Aosta, la carovana sarà ricevuta dal sindaco Gianni Nuti insieme ai rappresentanti di Agesci, Aigae e Cai, i principali partner di un progetto che intreccia educazione, natura e comunità.

Il gruppo – una ventina di persone tra giovani e adulti – continuerà il viaggio lungo la Francigena, toccando Châtillon, Verrès e Pont-Saint-Martin, per poi proseguire la prossima settimana verso il Piemonte, con tappa a Vidracco e nelle comunità di Damanhur.

L’anno scolastico 2025-26 sarà presentato ufficialmente mercoledì 1 ottobre a Torino, presso il Museo Nazionale della Montagna del Cai. L’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, offrirà l’occasione per dialogare con i giovani studenti-viandanti, le guide e i sostenitori di un progetto educativo unico in Italia, promosso dalla cooperativa sociale CamminaMenti con il sostegno di Generas Foundation, Aigae e Cai.

Un viaggio che è molto più di un percorso scolastico: è un cammino di crescita, di comunità e di futuro.