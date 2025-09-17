Sinergia per la legalità: Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate uniti contro i reati tributari

La Valle d’Aosta fa un passo concreto verso la tutela della legalità e delle risorse pubbliche. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, il Comando Territoriale della Guardia di Finanza e la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate hanno siglato un protocollo d’intesa che rafforza la collaborazione nella lotta ai più gravi illeciti di natura penal-tributaria.

“Questo accordo non è solo una formalità, è un impegno concreto per garantire equità e trasparenza”, ha sottolineato il Procuratore Capo Luca Ceccanti. “Vogliamo rendere più rapida e efficace l’azione di contrasto ai patrimoni illeciti, assicurando che chi evade le proprie responsabilità paghi il giusto”, ha aggiunto il Colonnello Nicola Bia, Comandante Territoriale della Guardia di Finanza.

Il protocollo prevede un coordinamento strutturale tra i firmatari nelle fasi di verifica fiscale, accertamento dei tributi e indagini penali, fluidificando lo scambio di dati e documenti. “La collaborazione tra le nostre istituzioni è la chiave per combattere le condotte più lesive per lo Stato e garantire il recupero dei tributi evasi”, ha dichiarato il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate Guido Isolabella.

L’iniziativa conferma che la legalità non è un concetto astratto, ma un impegno operativo condiviso, capace di tutelare i cittadini onesti e rafforzare la fiducia nelle istituzioni. Valle d’Aosta mostra così come la cooperazione tra Procura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate possa diventare un vero e proprio strumento strategico per proteggere il territorio e le sue risorse.