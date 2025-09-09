AIACE VDA presenta “Les Nuits en Or” ad Aosta

Per il terzo anno consecutivo, l’associazione AIACE VDA porta in Valle d’Aosta il circuito delle Notti d’Oro, la più importante rassegna mondiale di cortometraggi. Nel weekend del 20 e 21 settembre, il pubblico potrà assistere gratuitamente alla proiezione di 19 cortometraggi selezionati dall’associazione tra quelli premiati dalle più importanti accademie cinematografiche del mondo, tra cui l’Académie des César e dall’Accademia del Cinema italiano - Premi David di Donatello, promotrici dell’iniziativa.

Le proiezioni si terranno in Plus sabato 20 settembre alle 21.00 e domenica 21 settembre in tre momenti: alle 16.00 (programma kids, per i più piccoli), alle 18.00 e alle 21.00. Tutti i corti saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il circuito delle Notti d’Oro è nato con l’obiettivo di riunire, ogni anno, i migliori cortometraggi premiati da oltre 30 Accademie di Cinema all’interno della propria produzione nazionale. Il programma attraversa diverse capitali e città di tutto il mondo, ospitato da diverse Accademie internazionali. In Italia, il circuito è portato in varie città dall'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. La Valle d’Aosta si conferma anche quest’anno tra le tappe della rassegna, con due giorni dedicati alla scoperta del cinema breve internazionale contemporaneo, alla conoscenza di nuovi sguardi autoriali e al confronto con storie che raccontano il tempo in cui viviamo.

Il programma completo è consultabile al link https://www.aiacevda.it/le-notti-doro-3-edizione .

La serata si inserisce all’interno del palinsesto delle iniziative nazionali del Dono Day, portato in Valle d’Aosta dal CSV VDA.