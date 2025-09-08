Il Centro per le famiglie debutta a Sport in Piazza con giochi e attività per bambini

Domenica 14 settembre il Centro per le Famiglie parteciperà per la prima volta a Sport in Piazza, portando al Parco Puchoz una proposta pensata per i più piccoli e le loro famiglie. Presso il gazebo numero 22, nell’area ovest, bambini e bambine dai 5 ai 12 anni potranno mettersi alla prova con attività e giochi divertenti, mentre per i piccolissimi sarà predisposto uno spazio di intrattenimento su misura.

«Lo sport è parte integrante della proposta educativa del Centro, favorisce la socialità, la motricità, l’equilibrio e costruisce competenze essenziali per una crescita armoniosa» sottolinea Paola Baccianella, coordinatrice del Centro. «Sport in Piazza ci offre l’occasione di avviare con le famiglie una riflessione intorno allo sport, che sempre di più diventa una scelta formativa solida nell’organizzazione quotidiana».

Al termine del percorso, tutti i partecipanti riceveranno un gadget, simbolo di un impegno che non si ferma alla giornata, ma prosegue anche a casa grazie al Gioco dello Sport, pensato per stimolare movimento e convivialità familiare.

Il programma di iniziative del Centro non si ferma a settembre. Ad ottobre, in collaborazione con Plus Aosta, è in calendario la conferenza “Quale sport per tuo.a figlio.a? Non solo gioco, ma crescita”, con l’intervento di Maurizio Cremonini, responsabile tecnico nazionale del settore minibasket. Sarà l’occasione per riflettere insieme sul ruolo dell’istruttore e del contesto educativo nello sport.

Sempre a settembre prende il via anche Parole a cielo aperto: da mercoledì 24 settembre, nell’Orto Sant’Orso, i bambini dagli 8 ai 12 anni vivranno esperienze di scrittura espressiva e giochi in natura guidati da Veronica Bossi e Jessica Baldassarri di Forme Vitali. L’attività proseguirà per tre appuntamenti nel mese di ottobre (1, 8 e 15).

Non mancherà infine la Cassetta degli attrezzi per genitori imperfetti, che ripartirà venerdì 26 settembre con un focus dedicato all’adolescenza, per offrire ai genitori spunti, strumenti e momenti di confronto.

Il Centro per le Famiglie invita tutti a partecipare, grandi e piccoli, con la convinzione che lo sport e la creatività siano linguaggi universali capaci di unire, crescere e far sorridere insieme.