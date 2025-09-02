“Felici i Felici”, il weekend creativo di Throughart

Dal 17 al 19 ottobre 2025, nella suggestiva cornice di Vetan, a Saint-Pierre, si terrà “Felici i Felici”, un retreat creativo e relazionale, organizzato da Throughart e pensato per chi desidera ritagliarsi uno spazio di leggerezza, condivisione e ispirazione. Per tre giorni, i partecipanti potranno immergersi in attività guidate dalle due fondatrici di Throughart, Giorgia Madonno e Roberta Fonsato, artiste e facilitatrici esperte in percorsi creativi e di crescita personale.

Il weekend offre due modalità di esperienza complementari: un momento leggero e ludico, oppure un primo passo verso un percorso olistico di crescita personale. Ogni partecipante può decidere di lasciarsi trasportare dal divertimento e dalla fantasia, oppure di approfondire la propria consapevolezza e introspezione.

Tra sketching nella natura, laboratori espressivi, performance itineranti e momenti conviviali, ogni partecipante sarà libero di esplorare la propria dimensione immaginativa e riscoprire un autentico legame con sé stesso e con gli altri.

L’evento si svolgerà presso l’Hotel Notre Maison a Vetan, struttura accogliente e immersa nella natura, punto di riferimento per seminari, retreat e workshop spirituali. La location, circondata da boschi e montagne, rende l’esperienza ancora più intensa, rigenerante e immersiva.

Il programma

Il weekend prevede attività esperienziali e artistiche aperte a tutti, senza alcuna necessità di competenze pregresse:

Sketching & Passeggiate nella Natura – Disegno dal vivo e camminate guidate tra i paesaggi di Vetan per sviluppare la sensibilità visiva e immergersi nella natura.

Laboratori Poetici e Creativi – Attività artistiche e di scrittura per esprimere emozioni, introspezione e inventiva personale.

Giochi e Attività Ludiche – Esperienze interattive e divertenti per stimolare fantasia, comunicazione e collaborazione tra i partecipanti.

Passeggiate Emozionali e Mindfulness – Camminate consapevoli e momenti di meditazione per ritrovare equilibrio interiore e armonia personale.

In caso di maltempo, le attività verranno rimodulate mantenendo la stessa intensità esperienziale e espressiva.

Informazioni pratiche

Dove: Hotel Notre Maison –Fraz. Vetan 4, Saint Pierre Valle d'Aosta

Quando: dal 17 al 19 ottobre 2025

Orari: accoglienza venerdì 17 dalle ore 18:30, chiusura domenica 19 alle ore 17:00

Prenotazioni: entro il 15 settembre 2025

Un invito aperto a tutti

“Felici i Felici” è un’occasione per incontrare persone nuove, ridere, creare, giocare con l’arte, respirare aria fresca e sentirsi bene – con se stessi e con gli altri.

Il ritiro è aperto a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, concedendosi una pausa di leggerezza e connessione.

Contatti e prenotazioni

Sito Web: https://www.throughart.net/

Pagina ufficiale dell’evento: https://www.throughart.net/blog/retreat-vetan

Email: info@throughart.net

Telefono: +39 3291053446