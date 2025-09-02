Attesa per la personale "Oltre l'inferno" di Roberto Pino

L' iniziativa artistica e culturale propone la mostra personale “Oltre l’Inferno” di Roberto Pino, spirito libero di Perosa Argentina che negli ultimi mesi si è affermato come una delle voci più interessanti del panorama artistico locale e non solo.

Il 2025 è stato per Pino un anno di successi e riconoscimenti: ha esposto in diverse occasioni, tra cui la "Festa della Luna" a Perosa Argentina e con una personale nell’imponente cornice del Forte di Fenestrelle. Ha conquistato il terzo Premio al Concorso Campana; ed è stata pubblicata la sua biografia artistica EmotionArt, accolta con entusiasmo da pubblico e critica.

Con “Oltre l’Inferno”, l’artista propone un percorso visivo che intreccia immaginario simbolico e riflessione contemporanea, invitando lo spettatore ad attraversare i propri “inferni” interiori per scoprire nuove possibilità di rinascita.

William Shakespeare diceva:" L'inferno è vuoto perché tutti i diavoli sono qui !".

Le riflessioni personali che scaturiscono su questo tema sono tantissime. Come cristiani, è difficile credere che un Dio d'amore abbia programmato un'eternità di tormento.

Come donne e uomini che vivono la quotidianità terrena, sperimentiamo l'inferno ogni giorno: le guerre, i labirinti della burocrazia e del mobbing, le ingiustizie, le malattie spesso non concedono scampo e sono gli innocenti ad avere la peggio.

Il pubblico potrà visitare la personale tutti i giorni dal 4 al 14 settembre 2025 presso la Saletta Pro Loco di Palazzo Vittone a Pinerolo. L’ingresso è libero.

L'inaugurazione avverrà giovedí 4 settembre alle 18 con rinfresco e buona musica. Un appuntamento irrinunciabile per chi desidera vivere l’arte come esperienza di introspezione e confronto con i grandi temi dell’umanità contemporanea.

La mostra di Pino si colloca in un contesto ampio e interessante, quello di un settembre ricco di colore, dedicato all'artigianato Pinerolese: si parlerà parecchio anche di INFERNI CONTEMPORANEI.

Paure e demoni del nostro tempo, dal mondo di Dante a oggi. Un argomento che coinvolgerà un vasto pubblico dal 10 al 14 settembre 2025 anche presso la Biblioteca Civica Camillo Alliaudi di Pinerolo.

Saranno giornate vibranti di arte, conferenze, musica, libri e teatro per tutti!

Un’occasione unica per scoprire come Dante continua a parlarci, oggi più che mai!