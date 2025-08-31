Investimenti per la comunità: la Regione sostiene i Comuni con contributi straordinari

La politica, quando riesce a tradursi in azioni tangibili, smette di essere un esercizio astratto e diventa un segno concreto di attenzione al territorio. È quanto emerge dall’ultima delibera della Giunta regionale che ha approvato una serie di contributi straordinari a favore dei Comuni valdostani, inseriti nell’assestamento al bilancio 2025. Non semplici cifre, ma investimenti che toccano la quotidianità delle comunità locali.

Il Comune di Aosta riceve il finanziamento più consistente: 9 milioni e 750 mila euro per interventi che hanno il sapore di una svolta urbana. Non solo la pavimentazione della rete viaria, che da anni attende un rilancio strutturale, ma anche la riqualificazione di via Sant’Orso e della piazzetta della collegiata, luoghi che intrecciano storia e identità cittadina. A completare il quadro, il sostegno decisivo per la realizzazione della struttura destinata agli anziani non autosufficienti e al poliambulatorio di via Brocherel: segni concreti di welfare territoriale.

Accanto al capoluogo, diversi centri della regione beneficeranno di risorse mirate alla sicurezza della viabilità e a nuove aree di sosta: da Gressoney-Saint-Jean a Torgnon, da Saint-Nicolas a Saint-Pierre, fino a Fénis, con contributi che superano complessivamente i due milioni e mezzo di euro. A Montjovet, con 2 milioni e 300 mila euro, si apre invece un capitolo nuovo per l’area dismessa dell’ex scuola di Ruelle, che potrà trasformarsi in un polo di aggregazione capace di restituire centralità e futuro alla comunità.

La logica dell’intervento è trasversale: non si tratta soltanto di strade e infrastrutture, ma anche di spazi dedicati allo sport e alla socialità.

Giulio Grosjacques, assessore al Commercio, sport e turismo

Con il coinvolgimento dell’assessorato al Turismo, Sport e Commercio, sono stati approvati contributi a Saint-Vincent, Charvensod e Châtillon per garantire manutenzione e potenziamento degli impianti sportivi, segno che la Regione intende accompagnare i Comuni anche nella crescita delle strutture ricreative e nella promozione di uno stile di vita attivo.

Un impegno che l’assessore ai Lavori pubblici Davide Sapinet rivendica con chiarezza: “Non parliamo di opere calate dall’alto, ma di risposte mirate alle esigenze dei territori. La Regione deve essere vicina ai Comuni con atti concreti, perché ogni investimento si traduca in qualità della vita per i cittadini”.

Queste parole restituiscono la chiave di lettura di una scelta che guarda lontano: i contributi non sono solo numeri da bilancio, ma il segnale che l’autonomia può ancora interpretare i bisogni delle comunità e rispondere con efficacia. Un’autonomia che si misura nella capacità di trasformare le risorse in opportunità e di garantire coesione, tra città e piccoli paesi, tra presente e futuro.