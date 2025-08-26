31° Concorso mieli della Valle d’Aosta: ultimi giorni per presentare i campioni

Ultimi giorni per partecipare al 31° Concorso Mieli della Valle d’Aosta, l’appuntamento che valorizza la qualità e la varietà della produzione apistica regionale. Gli apicoltori interessati hanno tempo fino alle ore 14 di lunedì 1° settembre 2025 per consegnare i propri campioni di miele, insieme al modulo di campionamento e alla scheda di iscrizione, presso il laboratorio di analisi dell’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali, in Località La Maladière 39 a Saint-Christophe (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00).

I campioni saranno suddivisi in sei categorie: millefiori, rododendro, tarassaco, tiglio, castagno e melata. È inoltre possibile presentare mieli monoflorali di altre tipologie, purché prodotti in Valle d’Aosta, a testimonianza della ricchezza e della diversità del territorio.

La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 26 ottobre 2025 a Châtillon, nell’ambito della tradizionale Sagra del miele e dei suoi derivati, evento che richiama ogni anno produttori, appassionati e consumatori.

Il regolamento, la scheda di iscrizione e il modulo di campionamento sono disponibili presso il laboratorio dell’Assessorato e sul sito ufficiale della Regione al link:

👉 Concorso Mieli della Valle d’Aosta 2025

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Apicoltura ai numeri 0165 275292/98 o 366 5622363.

Partecipare significa dare visibilità al proprio lavoro e contribuire a promuovere una delle eccellenze agroalimentari della Valle d’Aosta.