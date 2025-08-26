Forte di Bard: L'Impero e le sue ombre

Il 30 agosto al Forte di Bard si terrà la prima presentazione italiana del quarto volume cartaceo della rivista europea le Grand Continent.
Questo evento intellettuale di primo piano, si articolerà in tre panel di alto livello, che fanno dialogare giornalismo, ricerca universitaria e diplomazia su temi chiave del nostro tempo
L'evento è completamente gratuito, ma è obbligatorio registrarsi cliccando qui.
Di seguito trovate il programma dettagliato, che potete naturalmente diffondere a chiunque possa essere interessato.
Programma dettagliato
16:15 – 16:30. Saluto di benvenuto
Ornella Badery, Presidente del Forte di Bard
Autorità regionali
16:30 – 17:30. Panel 1 — Effetto Trump : gli Stati Uniti tra caos e impero
Alessandro Aresu, Filosofo, Autore di Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale (Feltrinelli 2024)
Oliviero Bergamini, Caporedattore Esteri, TG1 RAI, autore de Storia degli Stati Uniti (2014)
Giovanni Borgognone, Professore associato di Storia delle dottrine politiche, Università degli Studi di Torino, autore di House of Trump. Ritratto di una presidenza privata (2020)
Lou Fritel, Giornalista, Paris Match
Moderazione : Maria Tadeo, Corrispondente Europa, Grand Continent
17:30 – 18:30. Panel 2 – La geopolitica di Dio : la Chiesa di Leone XIV nel mondo di Cirillo e J. D. Vance
Delphine Allaire, Giornalista, Radio Vatican – Vatican News
Virginie Larousse, Vice Caporedattore, Le Monde
Alberto Melloni, Titolare della cattedra UNESCO sul pluralismo religioso e la pace presso l’Università La Sapienza di Roma
Olivier Roy, Professor, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Firenze
Moderazione : Mathéo Malik, Caporedattore, Grand Continent
18:30 – 19:30. Panel 3 — Si può fare ? L’Europa e la ricerca dell’autonomia perduta
Andrea Capussela, Visiting Fellow al Department of Government della London School of Economics
Marc Semo, Giornalista, Libération, Le Monde, Challenges
Marc Lazar, Professore emerito di storia e sociologia politica a Sciences Po, titolare della cattedra BNP-BNL-Paribas relazioni franco-italiane per l’Europa, Università LUISS
Alessandra Sardoni, Giornalista politico-parlamentare del Tgla7 e conduttrice del talk politico del mattino Omnibus, Autrice di Irresponsabili. Il potere italiano e la pretesa dell’innocenza (Rizzoli, 2017), e di Le strutture del potere. Intervista con Sabino Cassese (Laterza, 2023)
Moderazione : Gilles Gressani, Direttore, Grand Continent
19:30 – 22:00. Rinfresco. Concerto di musica jazz