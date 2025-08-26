Forte di Bard: L'Impero e le sue ombre

Il 30 agosto al Forte di Bard si terrà la prima presentazione italiana del quarto volume cartaceo della rivista europea le Grand Continent.

Questo evento intellettuale di primo piano, si articolerà in tre panel di alto livello, che fanno dialogare giornalismo, ricerca universitaria e diplomazia su temi chiave del nostro tempo

L'evento è completamente gratuito, ma è obbligatorio registrarsi cliccando qui.

Di seguito trovate il programma dettagliato, che potete naturalmente diffondere a chiunque possa essere interessato.

Programma dettagliato

16:15 – 16:30. Saluto di benvenuto

Ornella Badery, Presidente del Forte di Bard

Autorità regionali

16:30 – 17:30. Panel 1 — Effetto Trump : gli Stati Uniti tra caos e impero

Alessandro Aresu, Filosofo, Autore di Geopolitica dell’Intelligenza Artificiale (Feltrinelli 2024)

Oliviero Bergamini, Caporedattore Esteri, TG1 RAI, autore de Storia degli Stati Uniti (2014)

Giovanni Borgognone, Professore associato di Storia delle dottrine politiche, Università degli Studi di Torino, autore di House of Trump. Ritratto di una presidenza privata (2020)

Lou Fritel, Giornalista, Paris Match

Moderazione : Maria Tadeo, Corrispondente Europa, Grand Continent

17:30 – 18:30. Panel 2 – La geopolitica di Dio : la Chiesa di Leone XIV nel mondo di Cirillo e J. D. Vance

Delphine Allaire, Giornalista, Radio Vatican – Vatican News

Virginie Larousse, Vice Caporedattore, Le Monde

Alberto Melloni, Titolare della cattedra UNESCO sul pluralismo religioso e la pace presso l’Università La Sapienza di Roma

Olivier Roy, Professor, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Firenze

Moderazione : Mathéo Malik, Caporedattore, Grand Continent

18:30 – 19:30. Panel 3 — Si può fare ? L’Europa e la ricerca dell’autonomia perduta

Andrea Capussela, Visiting Fellow al Department of Government della London School of Economics

Marc Semo, Giornalista, Libération, Le Monde, Challenges

Marc Lazar, Professore emerito di storia e sociologia politica a Sciences Po, titolare della cattedra BNP-BNL-Paribas relazioni franco-italiane per l’Europa, Università LUISS

Alessandra Sardoni, Giornalista politico-parlamentare del Tgla7 e conduttrice del talk politico del mattino Omnibus, Autrice di Irresponsabili. Il potere italiano e la pretesa dell’innocenza (Rizzoli, 2017), e di Le strutture del potere. Intervista con Sabino Cassese (Laterza, 2023)

Moderazione : Gilles Gressani, Direttore, Grand Continent

19:30 – 22:00. Rinfresco. Concerto di musica jazz