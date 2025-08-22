Pont-Saint-Martin tra bombe e memoria: 81 anni dal bombardamento del 23 agosto 1944

Il 23 agosto 1944, alle 17.30, sedici bombardieri B25 americani sorvolarono Pont-Saint-Martin in tripla formazione, portando a termine una missione che mirava a distruggere ponti e strade per ostacolare i movimenti dell’esercito tedesco. In pochi attimi il carico di bombe cancellò brutalmente la secolare storia del borgo, riducendo a macerie case, strade e vite. Le stime sulle vittime variano: dai 130 ai 182 morti e dispersi, 400 feriti e circa il 42% del patrimonio edilizio urbano completamente distrutto.

Ricordare questo dramma significa denunciare la brutalità della guerra e mantenere viva la memoria delle vittime, offrendo un monito alle generazioni future: la storia insegna, ma solo se viene ascoltata. Il 23 agosto 2025 Pont-Saint-Martin aprirà le porte della memoria con una serie di iniziative. Alle 17.30 sarà celebrata la Santa Messa presso il Camposanto, o, in caso di maltempo, nella Chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Dalle 14.30 alle 16.30 sarà possibile visitare la Casa Forte ‘L Castel, antica dimora dei Signori di Pont-Saint-Martin, che ospita il Museo del Bombardamento e la mostra fotografica Foto-studio Ardissone, testimoni muti di quel tragico giorno.

La serata si concluderà con un momento di musica e riflessione: alle 21.00 il quartetto d’archi “Aosta String Quartet” si esibirà presso la Chiesa di Fontaney, riportando note e armonie in un borgo che ha conosciuto il silenzio forzato delle bombe ma che oggi sa farsi ascoltare attraverso la memoria e la cultura. Un anniversario per non dimenticare, per raccontare ciò che è stato e per ribadire che la pace è un patrimonio da custodire con cura.