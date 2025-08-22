Cva investe sul futuro delle giovani valdostane: 25 mila euro in borse di studio per le discipline Stem

C’è tempo fino al 1° settembre per candidarsi al bando di CVA che mette in palio cinque borse di studio del valore di 5.000 euro ciascuna, un sostegno concreto per le giovani valdostane che intendano avviare un percorso universitario nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nell’anno accademico 2025/2026. Il bando è rivolto alle studentesse residenti in Valle d’Aosta che abbiano conseguito la maturità nell’anno scolastico 2024/25 presso un istituto superiore valdostano, con un voto finale non inferiore a 80/100 e una media delle materie scientifiche del quarto e quinto anno non inferiore a 8/10. Altro requisito, un ISEE universitario non superiore a 44.000 euro, per garantire che le risorse vadano in via prioritaria a chi ha minori disponibilità economiche. La selezione, infatti, avverrà sulla base di una graduatoria che terrà conto dell’indicatore reddituale.

Le borse di studio sono cumulabili con altre forme di sostegno e rappresentano un’opportunità importante per chi intende misurarsi in un ambito di studi ancora segnato da un forte divario di genere. L’iniziativa rientra tra i progetti educativi e didattici che CVA dedica ai giovani con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale, sostenendo al tempo stesso un protagonismo femminile più deciso nelle discipline scientifiche e tecnologiche. Le candidature vanno presentate esclusivamente online, compilando l’apposito form disponibile sul sito ufficiale della società all’indirizzo www.cvaspa.it/borse-di-studio, dove è possibile consultare e scaricare anche il regolamento del bando.

Un’occasione preziosa che vale 25 mila euro complessivi e che può segnare l’avvio del cammino accademico di cinque giovani valdostane, dando sostanza al talento e aprendo strade nuove in settori decisivi per il futuro della Valle d’Aosta.