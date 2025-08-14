Tragedia sul Monte Rosa: due alpinisti morti sul Castore

È stata una mattinata di ricerche che si è conclusa con una triste scoperta quella di oggi, sul massiccio del Monte Rosa. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato i corpi di due alpinisti italiani, un uomo e una donna, precipitati sul Castore. Le vittime erano attese al rientro dopo aver trascorso la notte al rifugio Quintino Sella.

L'allarme è scattato questa mattina, quando non si è riusciti più a mettersi in contatto con i due. Un primo sorvolo in elicottero non ha dato risultati, ma il SAGF di Cervinia e di Alagna Valsesia, coordinando le ricerche con un comunicatore satellitare, ha fornito indicazioni precise che hanno permesso di individuare la zona dell'incidente e ritrovare i corpi.

Le salme sono state trasferite a Champoluc. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono state affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia.