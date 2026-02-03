Prodotto truffa dell’anno 2025: chi si piazza al primo posto!

Le organizzazioni per la tutela dei consumatori denunciano regolarmente la pratica degli aumenti di prezzo occulti in questo contesto: riducendo la quantità e mantenendo invariate le dimensioni dell’imballaggio, i produttori possono mascherare gli aumenti di prezzo.

Nel gennaio 2026, a seguito di un chiaro voto dei consumatori, il Centro Consumatori di Amburgo ha nominato il cioccolato “Milka Alpine Milk” dell’azienda alimentare statunitense Mondelez (ex Kraft Foods) “Imballaggio truffa dell’anno 2025”.

Ricordiamo che nel luglio 2025 Milka Alpine Milk aveva già ricevuto il premio “Golden Windbag” dall’organizzazione tedesca per la tutela dei consumatori Foodwatch, per la menzogna pubblicitaria più sfacciata dell’anno.

All’inizio del 2025, il contenuto della tavoletta di cioccolato è sceso da 100 a 90 grammi, mentre la confezione è rimasta praticamente invariata. Tuttavia, il prezzo in Germania è balzato da 1,49 a 1,99 euro. In base al prezzo al chilo, ciò ha rappresentato un aumento di prezzo nascosto del 48%.

“Grazie a questi due ‘premi’, il Latte Alpino Milka è diventato l’esempio lampante di shrinkflation nel settore alimentare. Si tratta della riduzione occulta della quantità attraverso confezioni ingannevoli, mantenendo o addirittura aumentando il prezzo”.

I consumatori si sentono ingannati e anche presi in giro. Se questo caso specifico possa essere classificato anche giuridicamente come inganno lo deciderà un tribunale: il Centro Consumatori di Amburgo ha intentato causa contro il produttore Mondelez.

In Austria, il governo federale ha introdotto una legge che obbliga i rivenditori a indicare sull’etichetta le riduzioni di quantità a parità di prezzo per 60 giorni. Norme simili si applicano anche in Francia, Romania e Ungheria.

L’attuazione della legge italiana sulla shrinkflation è stata recentemente rinviata a luglio 2026. Tuttavia, gli imballaggi ingannevoli saranno un ricordo del passato in tutta l’UE a partire dal 1° gennaio 2030.

Secondo il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi (Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024), il peso e il volume degli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo necessario. Gli imballaggi che suggeriscono falsamente un volume maggiore attraverso doppie pareti, doppi fondi o strati non necessari non potranno più essere immessi sul mercato. Ma dal 2030.

Finché non entrerà in vigore la legge contro la shrinkflation o finché non saranno vietati gli imballaggi sovradimensionati, i consumatori non avranno altra scelta che diventare controllori dei propri acquisti. Alcuni suggerimenti:

Etichette come “nuova ricetta” o “ora di qualità ancora migliore” possono indicare una riduzione della quantità di riempimento.

Si consiglia sempre di controllare la quantità indicata e di confrontare il prezzo base (al chilogrammo o al litro) di prodotti simili.

Se sospetti che il contenuto di una confezione non sia quello dichiarato, puoi verificarlo toccandola, scuotendola o capovolgendola. Le confezioni semitrasparenti possono essere esposte alla luce.