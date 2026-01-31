Avvistamenti di lupi: attivata l’app regionale per le segnalazioni

Negli ultimi anni la presenza del lupo sul territorio valdostano è diventata sempre più frequente e visibile, non solo nelle aree montane e boschive, ma anche in prossimità dei centri abitati. Una situazione che richiede attenzione, informazioni corrette e strumenti adeguati, evitando allarmismi ma anche sottovalutazioni.

Proprio in questa direzione la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha attivato “AvvistApp Lupi VdA”, un’applicazione ufficiale pensata per consentire ai cittadini di segnalare in modo semplice e immediato eventuali avvistamenti di lupi sul territorio regionale.

L’app permette di inviare segnalazioni in tempo reale, allegando foto o video e utilizzando la geolocalizzazione per indicare con precisione il luogo dell’avvistamento. Un aspetto fondamentale, perché tutte le informazioni raccolte confluiscono direttamente nel sistema gestionale del Corpo forestale della Valle d’Aosta, consentendo un monitoraggio più rapido, strutturato ed efficace della presenza del predatore.

La Regione invita espressamente la popolazione a utilizzare esclusivamente questo strumento per le segnalazioni, evitando altri canali informali o non ufficiali. Centralizzare le informazioni è infatti essenziale per garantire una gestione corretta dei dati, interventi mirati e una valutazione reale del fenomeno, senza distorsioni o sovrapposizioni.

La collaborazione dei cittadini diventa quindi un tassello importante non solo per la tutela della sicurezza, ma anche per una convivenza consapevole con una specie protetta, che fa parte dell’ecosistema alpino ma che richiede monitoraggio costante, soprattutto quando si avvicina alle zone abitate.

L’applicazione è accessibile direttamente online al seguente link ufficiale della Regione Valle d’Aosta:

👉 https://cf-api.regione.vda.it/pwa_lupi/#/

Informare correttamente, segnalare in modo responsabile e utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni è oggi il modo più concreto per affrontare una presenza che non è più episodica, ma strutturale, nel territorio valdostano.