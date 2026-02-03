Riprendono i lavori di ammodernamento sulla SR 45 della Val d’Ayas

Riprendono, dopo la pausa invernale, gli interventi di ammodernamento lungo la strada regionale n. 45 della Val d’Ayas, arteria fondamentale per i collegamenti della vallata e per l’accesso alle principali località turistiche. Nei giorni scorsi l’Assessore regionale alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, insieme ai tecnici della struttura competente per le strade regionali e all’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, ha incontrato i Sindaci di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor e Verrès per fare il punto sullo stato dei lavori e sulla programmazione futura.

Dal punto di vista operativo, mercoledì 7 gennaio sono ufficialmente ripartiti i lavori di ammodernamento della tratta compresa tra Verrès e Challand-Saint-Victor, nel segmento che va dal km 2+600 al km 3+100 circa. L’intervento, dal valore complessivo di 3,1 milioni di euro, prevede il mantenimento del senso unico alternato per tutta la durata del cantiere. Secondo il cronoprogramma condiviso, la conclusione dei lavori è fissata entro il mese di giugno.

L’Assessore alle Opere pubbliche ha sottolineato come la pianificazione sia stata definita in stretto accordo con le Amministrazioni locali e con l’impresa esecutrice, tenendo conto dei consistenti flussi turistici che interessano la Val d’Ayas soprattutto nella stagione estiva. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre al minimo i disagi e restituire in tempi brevi una viabilità più sicura e fluida sia per i residenti sia per i visitatori.

Nel frattempo, lungo la stessa SR 45 sono già stati portati a termine i lavori di manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra il km 3+100 e il km 4+000, per un importo di 1,2 milioni di euro. Un intervento che rappresenta un primo tassello concreto di un piano più ampio di riqualificazione dell’asse viario.

Durante l’incontro con i Sindaci è stato inoltre fatto il punto su un nuovo lotto di ammodernamento, già inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2026/2028. Si tratta del tratto compreso tra il km 1+700 e il km 2+100, finanziato con un fondo statale per 4,7 milioni di euro. L’intervento prevede l’allargamento della carreggiata per migliorare la sicurezza stradale. Tra il 2025 e il 2027 saranno completate le fasi progettuali e l’affidamento dei lavori, con l’avvio del cantiere previsto nella primavera del 2028.

Infine, nel corso della riunione sono state esaminate ulteriori priorità segnalate dagli amministratori locali, tra cui l’avvio dello studio delle possibili alternative progettuali per l’ammodernamento del tratto della SR 45 in corrispondenza del km 7+500, in località Corliod, nel Comune di Challand-Saint-Anselme. Un punto critico che potrebbe richiedere soluzioni più complesse, ma considerato strategico per il completamento del percorso di messa in sicurezza dell’intera strada.

Un confronto, quello tra Regione e Comuni, che punta a garantire continuità agli interventi e a dare finalmente una prospettiva chiara a una delle infrastrutture più importanti della Val d’Ayas.