Decretato lo stato di grave pericolosità per l’innesco e la propagazione di incendi nei boschi

La Presidenza della Regione, in accordo con l’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali, comunica che l’andamento climatico ha determinato una situazione di pericolo per l’innesco e la propagazione di incendi nei boschi.

Per tale motivo è stato decretato, su tutto il territorio regionale, lo stato di grave pericolosità, con decorrenza immediata e sino al verificarsi di consistenti precipitazioni che riducano stabilmente il livello di pericolo (della cessazione dello stato di pericolosità verrà data tempestiva comunicazione).

Si ricorda che in tutto il territorio della Valle d’Aosta sottoposto alla tutela del Decreto, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 3 dicembre 1982, n. 85 e in base all’ art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.

Si fa rilevare che tutte le accensioni che non siano espressamente vietate per legge dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Comandi di Stazione del Corpo Forestale della Valle d’Aosta.