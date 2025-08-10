Les voix du passé résonnent à La Frassy

Lundi 11 août, à partir de 19h30, le hameau de La Frassy, à Valgrisenche, se transformera en scène à ciel ouvert pour accueillir le spectacle itinérant « Conte de La Frassy », mis en scène par la compagnie Le Gantaléi, en collaboration avec la Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP).

Divisée en deux parties, la pièce plonge les spectateurs dans les récits du passé, entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle. Ce sont des fragments d’histoires vraies ou inspirées des traditions orales, portées par des habitants du village eux-mêmes, jeunes et moins jeunes, réunis pour faire revivre leur mémoire collective.

La première partie, écrite et mise en scène par Margherita Angeli et Laura Gerbelle, est interprétée par un groupe de jeunes comédiens passionnés, tandis que la seconde, signée Annalisa et Tiziana Bois, met en lumière les voix des adultes, porteurs d’un vécu plus ancien mais toujours vibrant.

L’originalité de l’événement réside dans sa forme itinérante : en petits groupes de vingt personnes, les spectateurs seront guidés à travers les ruelles et les coins les plus suggestifs du village par Adolfo Usel et Gabriella Frassy, découvrant peu à peu les scènes théâtrales, enrichies par la lumière et le son de Rudy Viérin, et accompagnées de la musique en direct de Lorenzo et Tiziano Bonnel.

Un voyage émotionnel, culturel et sensoriel, qui célèbre la langue, la mémoire et l’identité valdôtaine dans l’un des décors alpins les plus authentiques.

La réservation est obligatoire auprès de la Pro Loco de Valgrisenche (hameau chef-lieu) ou par téléphone au 339 840 6922, avec une participation libre de 4 euros.