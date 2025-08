"Le Conseil des Jeunes Valdôtains 2025 a débuté ses travaux: une semaine de débats, d’apprentissage et d’engagement citoyen

Durant cinq jours, 26 jeunes - 23 dans les rôles de parlementaires et 3 en tant que journalistes - vivront une véritable immersion dans le fonctionnement de la démocratie représentative. Deux grands thèmes de société seront au cœur de leurs travaux: le soutien à la parentalité et les systèmes de filiation, ainsi que l’introduction d’instruments de démocratie directe.

La cérémonie inaugurale a été ouverte par le Président du Conseil de la Vallée, qui a remis symboliquement les clés de l’Assemblée à Ilaria Nicosia, Présidente du Conseil des Jeunes 2025, à la présence du Président de la Région, des membres du Bureau de l'Assemblée et des Chefs de groupe.

Pour le Président du Conseil de la Vallée, il est essentiel de vivre la démocratie pour mieux la comprendre. Le CJV offre justement cette opportunité: expérimenter concrètement les mécanismes du débat parlementaire, apprendre à confronter les idées, à bâtir des propositions collectives.

Un concept repris par la Présidente Ilaria Nicosia dans son discours aux jeunes Conseillers: «Nous vivons dans un monde où prendre la parole est devenu un acte de courage. Une époque où l’on attend souvent des jeunes qu’ils se taisent, qu’ils écoutent, qu’ils attendent leur tour. Dans ce contexte, prendre la parole devient un acte politique. Dire ce qu’on pense, avec honnêteté, nuance et responsabilité, c’est résister. Résister au cynisme, à l’indifférence, à ceux qui pensent que “les jeunes n’ont rien à dire”. Le silence peut être confortable. Mais la parole, elle, est puissante. Et quand elle est sincère, quand elle vient du cœur et de la pensée, elle touche, elle transforme, elle construit.»

Les Valdôtains qui prennent part à cette simulation sont: Ilaria Nicosia (Présidente de la simulation), Giulia Pession (Vice-Présidente), Francesco Palumbo (Secrétaire général), Anduela Lleshi et Samuele Cavana (Présidents de Commission), Vittoria Mosconi et Letizia Gagliardi (Assesseures), Mattia Leon Gobbo (Secrétaire de Commission), Andrea Mosca et Patrick Raso (Chefs de groupe), Daniel Dujany, Kilian Anders Godioz, Mariel Plebs, Eleonora Pramotton, Beatrice Somaglia, Pietro Vuillermoz (Conseillers), Davide Miodini (Rédacteur en chef), Rania Fatih et Sara Rollandin (Journalistes).

L’édition 2025 se distingue également par une ouverture internationale renforcée. Sept participants étrangers ont rejoint les travaux, issus du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles, du Parlement Jeunesse du Québec et du Conseil des Jeunes de Lausanne. Ce sont: Rhema Miguel, Diane Colin Milis, Pauline Raemdonck, Julien Blanchet-Desbiens, Annabelle Dussault, Ali Yasser et Daniel Racz.

Les journées des mardi 5 et mercredi 6 août seront consacrées au travail en Commission. Deux conférences, diffusées en streaming mardi matin, viendront nourrir les échanges : le gynécologue Stefano Mosca interviendra sur les questions de parentalité, suivi du professeur Giorgio Grasso, constitutionnaliste, qui abordera les enjeux de la démocratie directe.

Les débats en plénière reprendront jeudi après-midi et vendredi, avec la présentation et l’adoption des projets de loi fictifs. La cérémonie de clôture se tiendra vendredi 8 août à 16h, avec la remise des attestations de participation et la restitution des travaux aux représentants du Conseil de la Vallée. Les séances plénières du lundi, mardi matin, jeudi après-midi et vendredi seront retransmises en direct sur le site www.consiglio.vda.it, sur la chaîne YouTube du Conseil (youtube.it/user/consvda) et via l'application ConsiglioValle.tv accessible sur Smart TV LG, Samsung et Apple.