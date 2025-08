Il Forte di Bard ospita il debutto del nuovo show della compagnia du nouveau cirque Les Farfadais dal titolo Envol

Les Farfadais, una delle più straordinarie compagnie di nouveau cirque al mondo, torna in Italia con un inedito spettacolo immersivo fatto di acrobazie mozzafiato, atmosfere oniriche e di grande suggestione dal titolo Envol che debutterà al Forte di Bard venerdì 8 agosto, alle ore 21.30, nell’ambito della rassegna Estate al Forte di Bard 2025.

Nel corso di 25 anni di storia la compagnia di spettacolo acrobatico Les Farfadais ha creato performance ardite e mozzafiato messe in scena a livello internazionale. Il gruppo si divide tra eventi innovativi, spesso d’avanguardia e spettacoli dal taglio più tradizionale che vengono creati e gestiti nelle tre sedi fisse: Francia, Spagna e Stati Uniti.

Tante le collaborazioni, con spettacoli con marchi prestigiosi come L’Oreal, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Mercedes, Galeries Lafayette e molti altri. Così come gli artisti della compagnia hanno preso parte a concerti e tournée di artisti di fama globale come Kylie Minogue, Alicia Keys e Johnny Hallyday. Nel 2011 il celebre stilista francese Pierre Cardin nota Les Farfadais e inizia con loro una lunga collaborazione disegnando e confezionando i costumi per i loro spettacoli. Di Jean Paul Gaultier, invece, quelli realizzati per lo show The One, andato in scena nel 2017 e nel 2018 al celebre Palast di Berlino, sono stati visti da oltre 800.000 persone. Il 2023 è stato l’anno di consacrazione globale del gruppo con il tour di Éveil en anche grazie ai due colossal Mana e Chronos, rappresentati in oltre quaranta repliche nell’esclusivo contesto della Riyad Season in Arabia Saudita.

Il 2025 è l'estate del debutto di Envol. Un piccolo-grande spettacolo, poetico, immaginifico e originalissimo. La storia dell’incontro tra uno studioso e una creatura aliena è il pretesto per raccontare la complessità dei rapporti umani, l'importanza dell'empatia, il tesoro che si nasconde nella diversità e nella varietà degli individui che popolano il mondo. Un autentico inno al "prendersi cura" gli uni degli altri. Anche Envol, come ogni spettacolo Farfadais, nasce nei laboratori della Compagnia. Dalla più maestosa creatura gonfiabile, fino all'ultima vite, tutto è costruito ad hoc, ed è frutto della volontà inesauribile di stupire con tecniche e elementi di scena sempre nuovi e mai standard. Envol interpreta lo spettacolo acrobatico in modo amatoriale, ma sempre divertente, emozionante e adatto a tutti.

Biglietti

Tariffa unica: 15,00 euro + prev.

ticketone.it

Midaticket.it