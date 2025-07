Jeunesse et démocratie: 8e édition du Conseil des Jeunes Valdôtains

Deux grands thèmes de société seront au cœur des débats cette année: le soutien à la parentalité et les systèmes de filiation; l’introduction d’instruments de démocratie directe.

Les travaux débuteront le lundi 4 août à 9h30 par la cérémonie d’ouverture, retransmise en direct sur www.consiglio.vda.it. À cette occasion, le Président du Conseil de la Vallée, accompagné du Président de la Région, remettra symboliquement les clés de l’Assemblée à Ilaria Nicosia, Présidente du Conseil des Jeunes 2025. Suivra une séance plénière consacrée à la présentation des participants et à l’introduction des sujets qui seront développés sous forme de projets de loi fictifs.

Vingt-trois jeunes se mettront dans la peau de parlementaires, occupant les fonctions de Conseillers, Assesseurs, Présidents de Commission ou Chefs de groupe, afin d’explorer de manière concrète le fonctionnement de la démocratie représentative. Trois autres endosseront le rôle de journalistes au sein de la rédaction pour assurer la couverture médiatique de la simulation.

Voici la composition du Conseil des Jeunes 2025: Ilaria Nicosia (Présidente de la simulation), Giulia Pession (Vice-Présidente), Francesco Palumbo (Secrétaire général), Anduela Lleshi et Samuele Cavana (Présidents de Commission), Vittoria Mosconi et Letizia Gagliardi (Assesseures), Mattia Leon Gobbo (Secrétaire de Commission), Andrea Mosca et Patrick Raso (Chefs de groupe), Daniel Dujany, Kilian Anders Godioz, Mariel Plebs, Eleonora Pramotton, Beatrice Somaglia, Pietro Vuillermoz (Conseillers), Davide Miodini (Rédacteur en chef), Rania Fatih et Sara Rollandin (Journalistes).

Cette édition se distingue également par une participation internationale renforcée, avec cinq jeunes venus de trois délégations étrangères: Rhema Miguel, Diane Colin Milis et Pauline Raemdonck du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles; Julien Blanchet-Desbiens et Annabelle Dussault du Parlement Jeunesse du Québec; Ali Yasser et Daniel Racz du Conseil des Jeunes de Lausanne.

Les journées des 5 et 6 août seront consacrées au travail en Commissions, réparties selon les deux sujets en discussion. Le mardi 5 août dès 9h15, deux conférences en streaming viendront enrichir la réflexion: une première sur le thème de la parentalité, suivie d’une intervention du professeur Giorgio Grasso, constitutionnaliste à l’Université de l’Insubria, autour des instruments de démocratie directe.

Les 7 et 8 août, les jeunes se retrouveront à nouveau en séance plénière pour débattre et adopter les projets de loi fictifs. La cérémonie de clôture se tiendra le vendredi 8 août à 16h, avec la remise des attestations de participation et la présentation des résultats du Conseil des Jeunes Valdôtains aux membres du Bureau du Conseil et aux Chefs de groupe de l’Assemblée.

Les séances plénières du lundi, mardi matin, jeudi après-midi et vendredi seront retransmises en direct sur le site www.consiglio.vda.it, la chaîne YouTube officielle (youtube.it/user/consvda) ainsi que via l'application ConsiglioValle.tv disponible sur les Smart TV LG, Samsung et Apple.