In vendita cataste di legna nel parco di Entrebin e in località Montfleury

Si informa che l’Amministrazione comunale intende procedere alla vendita di 14 cataste, di cui 13 stoccate nel parco Arboretum di Entrebin e una nel deposito comunale allestito nell’area sportiva di località Montfleury.



Le cataste nel parco di Entrebin sono suddivise in 11 cataste di toppi legnosi misti atte a legna da ardere di tre metri cubi ciascuna per un importo pari a 75 euro a catasta, e in due cataste di toppi legnosi misti atte a legna da ardere, con un volume di quattro metri cubi per un importo pari a 100 euro a catasta.

La catasta di legna stoccata nel deposito dell’area sportiva in località Montfleury è composta da toppi legnosi di latifoglie miste, atta a legna da ardere, con un volume di 71,20 metri cubi per un importo pari a 783 euro.



Gli interessati possono presentare domanda in entro le ore 12 di venerdì 22 agosto all’Ufficio protocollo del Comune di Aosta.

Per maggiori informazioni in merito ai lotti e alle modalità di presentazione delle offerte è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito Internet comunale nella sezione Albo pretorio online oppure contattare la segreteria dell’Ufficio Patrimonio al numero di telefono 0165-

300.545 a cui bisogna, comunque rivolgersi per l’ effettuazione del sopralluogo obbligatorio

relativamente al legname situato presso l’area sportiva in Località Montfleury.