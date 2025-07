La Conferenza dei Capigruppo ha incontrato i Sindacati dei Vigili del fuoco e dei Forestali

Dopo una sospensione dei lavori consiliari di oggi, mercoledì 23 luglio 2025, il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin, al rientro in Aula ha riferito che la Conferenza dei Capigruppo ha incontrato una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale e ha preso atto della loro richiesta di convocazione di un Consiglio straordinario per esaminare i due disegni di legge riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei due Corpi.

«A fronte di ciò - ha comunicato il Presidente Bertin -, pur riconoscendo l'importanza dei due provvedimenti, la Conferenza ha considerato che non si tratta solo di trovare una data utile per riunire il Consiglio, ma di accompagnare con attenzione in Commissione consiliare l’esame di due testi corposi, articolati, altamente tecnici e che richiedono tempi adeguati di approfondimento. A fronte di quanto sopra, ha preso atto che non ci sono i tempi tecnici per poterli approvare prima della fine della Legislatura.»