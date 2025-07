Foire d’Etè: l’annullo filatelico

Senza dimenticare l’evocativo francobollo dedicato dall’Italia nel 2000, ogni anno, puntualmente, viene attivato anche uno speciale annullo filatelico.

Anche in questa occasione, su richiesta della Regione autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Industria, Artigianato ed Energia sostenibile – Poste Italiane ha realizzato un annullo, in formato tondo, che riproduce un oggetto dell’artigianato locale, simbolo di quella kermesse di costume e cultura tanto cara alla nostra regione.

Il servizio temporaneo, ospitato presso il Palazzo comunale di piazza Chanoux, sarà attivo il 2 agosto 2025, dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Dal giorno successivo, l’annullo sarà disponibile presso l’Ufficio postale di Aosta Ribitel – sportello filatelico, in via Arcidiacono Renè Ribitel 1 – per 60 giorni, al termine dei quali sarà depositato presso il Museo della Comunicazione di Roma.

Perché il sigillo postale è certezza di storicizzazione, di cultura, di ricordo costante del grande impegno che ogni anno viene profuso per una festa di popolo che esalta le capacità artigianali della nostra Regione e dei nostri territori, valorizzando nel tempo una tradizione ultramillenaria da tramandare anche alle future generazioni.