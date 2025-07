Il 17 luglio riparte la rassegna Les jeudis d’été

Torna la rassegna Les jeudis d’été, serie di appuntamenti musicali tra storie, culture e sonorità. Sei serate particolari, ogni giovedì dal 17 luglio al 28 agosto, all’auditorium situato all’interno della suggestiva Torre dei Balivi, sede del Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 17 luglio e si intitola “Memorie in musica: un viaggio tra storia e suoni”. Un concerto che intreccia brani per basso tuba e pianoforte con letture tratte dagli scritti di Giovan Maria Magli e brevi proiezioni video. Un racconto toccante, sulle musiche di Saglietti, Plog, Webb, Forbes, York.

Giovedì 24 luglio spazio al talento dei giovani musicisti del Gruppo da camera dell’Orchestra Giovanile Italiana, in collaborazione con Aosta Classica.

Il 31 luglio, la serata “Nuit d’été de la France à l’Italie”, un viaggio musicale che unisce il repertorio francese e italiano, grazie alla voce del baritono Federico Longhi e al pianoforte di Maria Cristina Pantaleoni. In programma liriche da camera di Chausson, Gounod, Fauré, Tosti, Di Capua, De Curtis e altri.

Il 7 agosto sarà la volta dell’Horn Summer Festival, con l’Ensemble di corni del Conservatoire diretto da Walter Chenuil e la partecipazione del solista Carlo Durando.

Giovedì 21 agosto arriva il quintetto To Advance, formato da musicisti di grande esperienza che condividono l’amore per il jazz in tutte le sue forme. Un concerto coinvolgente, pensato per arrivare a ogni tipo di pubblico, dove a parlare sarà soprattutto la musica. Si esibiranno Massimo Baldioli (sassofono), Alessandro Chiappetta (chitarra), Luigi Bonafede (pianoforte), Enzo Zirilli (batteria) e Loris Bertot (contrabbasso).

La rassegna si chiuderà il 28 agosto con un giovedì dedicato alla sonata per violino e pianoforte. In programma la "Primavera" di Beethoven e la sonata in sol maggiore di Ravel.

Le sei serate questa volta coinvolgono in gran parte i docenti e sono organizzate dal Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Partecipazione gratuita, fino a esaurimento posti.

Marinella Tarenghi, direttrice: «Ci teniamo a restare un riferimento per l’esecuzione della musica classica, pur proponendo anche altre tipologie, come il jazz. La musica classica è alla base della nostra programmazione e vogliamo che resti tale. Oltre al pubblico locale, a questi concerti partecipano diversi turisti, che apprezzano la nostra proposta».