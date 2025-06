II Commissione: parere favorevole all'Assestamento di bilancio 2025 della Regione

Nella mattina di oggi lunedì 30 giugno 2025, la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e RV, su due disegni di legge: il Rendiconto generale 2024 e l'Assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2025 che contiene anche la seconda variazione al bilancio triennale 2025-2027.

Entrambi i provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno del Consiglio in programma per mercoledì 9 e giovedì 10 luglio. Sul Rendiconto 2024 relazioneranno i Consiglieri Antonino Malacrinò (FP-PD) per la maggioranza e Stefano Aggravi (RV) per la minoranza, mentre sull'Assestamento 2025 sarà relatore il Consigliere Malacrinò.

Il Rendiconto presenta, al 31 dicembre 2024, un risultato di amministrazione pari a 479.153.739 euro. Al netto delle quote vincolate e accantonate per legge, l’avanzo disponibile ammonta a 277.308.850 euro, destinato dall’Assestamento al finanziamento di spese di investimento.

«L'Assestamento di bilancio per il 2025 - sottolinea il Presidente della Commissione e relatore, Antonino Malacrinò - destina le risorse disponibili a investimenti strategici e interventi prioritari in tutti i settori chiave: dalla finanza locale, con particolare attenzione alle infrastrutture scolastiche e ai servizi educativi, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, fino al rafforzamento dei servizi sanitari, allo sviluppo economico, al turismo, sport e agricoltura. Il provvedimento comprende anche misure mirate alla sicurezza del territorio, alla mobilità sostenibile, alla protezione civile e all’adeguamento delle infrastrutture viarie, per rispondere in modo concreto alle esigenze della nostra comunità. Con questo assestamento confermiamo l’impegno a lavorare per uno sviluppo equilibrato, sostenendo le comunità locali e investendo sulle prospettive di crescita della Valle d'Aosta.»

Disegni di legge Vigili del fuoco e Forestali

La Commissione ha poi nominato il Presidente Malacrinò relatore di due disegni di legge presentati dalla Giunta regionale il 19 giugno: disposizioni per l’organizzazione del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco; nuove disposizioni sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d’Aosta e sulla disciplina del relativo personale (abrogazione della legge regionale n. 12/2002).