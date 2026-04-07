Stefano Aggravi nominato coordinatore del gruppo di lavoro sulla sussidiarietà della Calre

Il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Stefano Aggravi, assume un ruolo di rilievo nel panorama istituzionale europeo. È stato infatti nominato coordinatore del gruppo di lavoro dedicato alla sussidiarietà nell'ambito della Calre (Conferenza delle Assemblee legislative regionali d’Europa).



Fondata nel 1997, la Calre riunisce 69 Presidenti di Assemblee regionali dotate di poteri legislativi appartenenti a uno degli Stati membri

dell’Unione europea. Tra i suoi obiettivi figurano la tutela dei valori e dei principi della democrazia regionale, il rafforzamento della

partecipazione delle Regioni nel quadro dell’Unione europea e lo sviluppo dei rapporti tra le assemblee legislative regionali.



«Sono onorato di questa nomina, che mi consentirà di portare l’esperienza della Valle d’Aosta e di confrontarmi con le altre

realtà europee su un tema che ci sta particolarmente a cuore - dichiara il Presidente Aggravi.

La Calre rappresenta una rete europea di parlamenti regionali diversi per storia e specificità, ma con un messaggio e una volontà concreta: contare di più in Europa.»