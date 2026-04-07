Mutui prima casa, passo avanti in Commissione: via libera alle nuove regole per ampliare l’accesso

Un via libera che pesa, e non solo sul piano tecnico. Nella seduta di martedì 7 aprile, la terza Commissione “Assetto del territorio” del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza sulle nuove disposizioni per la concessione dei mutui agevolati destinati alla prima casa. Un provvedimento proposto dalla Giunta regionale e illustrato dall’assessore al bilancio Mauro Baccega che ora attende il via libera definitivo dell’esecutivo.

Non si tratta di un semplice aggiornamento burocratico. Il passaggio in Commissione fotografa una volontà politica precisa: rimettere mano in modo organico a uno degli strumenti più utilizzati dalle famiglie valdostane per accedere alla proprietà della prima abitazione, in un contesto immobiliare che negli ultimi anni è diventato sempre più selettivo e complesso.

A sottolinearlo è stato il Presidente della Commissione, Corrado Jordan, che ha rivendicato la portata dell’intervento: «L'atto prevede un aggiornamento significativo delle disposizioni applicative per la concessione dei mutui a tasso agevolato destinati alla prima abitazione nell’ambito della legge regionale sulle politiche abitative. Un intervento che non si limita a qualche adeguamento tecnico, ma che punta a riscrivere in modo sistemico le regole di accesso a uno degli strumenti più utilizzati dalle famiglie valdostane, con l'obiettivo di semplificare l'attività autorizzativa e ampliare le opportunità per i giovani, le famiglie e chi risiede all'estero. Con questo provvedimento, diamo una risposta concreta al tema dell’accesso alla casa, in un mercato immobiliare sempre più complesso, che deve essere all'attenzione costante da parte del Governo e del Consiglio regionale.»

Parole che chiariscono bene il senso politico dell’operazione: non solo rendere più snelle le procedure, ma allargare la platea dei beneficiari, intercettando in particolare le difficoltà delle nuove generazioni e di chi, pur avendo un legame con la Valle d’Aosta, vive fuori regione o all’estero.

Il voto ha registrato l’astensione dei gruppi AVS e AdC, segnale di una cautela politica che probabilmente emergerà anche nel dibattito successivo, quando il provvedimento approderà definitivamente sul tavolo della Giunta. Ma la direzione è tracciata: la casa torna al centro dell’agenda politica regionale, non come tema astratto, ma come leva concreta di tenuta sociale e attrattività del territorio.

Nella stessa seduta, la Commissione ha espresso parere favorevole anche sul disegno di legge relativo al potenziamento della capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile e all’adeguamento della rete di radiocomunicazioni, provvedimento che porta la firma della relatrice Josette Borre. Anche in questo caso, con l’astensione delle stesse minoranze.

Due atti distinti, ma un filo comune evidente: il rafforzamento degli strumenti pubblici in settori chiave – casa e sicurezza – che restano tra i principali banchi di prova della credibilità politica della Regione. E, soprattutto sul fronte abitativo, il vero test sarà capire se alle intenzioni seguiranno effetti concreti per chi oggi, in Valle, una casa fatica ancora a permettersela.