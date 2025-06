Con l’arrivo della bella stagione Fondation Grand Paradis riapre al pubblico i suoi siti naturalistici e culturali

Riaprono con tante novità i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis all’interno delle Valli del Gran Paradiso. Dopo la riapertura al pubblico del Giardino Botanico Alpino Paradisia, che quest’anno festeggia 70 anni, il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame sarà visitabile nei weekend fino al 22 giugno, per poi rimanere aperto tutti i giorni dal 28 giugno, data in cui sarà nuovamente accessibile anche il Centro Visitatori di Cogne.

L’affascinante Cripta di Saint-Léger ad Aymavilles e l’iconico Castello di Introd apriranno i loro portoni al pubblico a partire dal 28 giugno: la Cripta sarà visitabile nei fine settimana, mentre il Castello resterà aperto tutti i giorni e sarà possibile effettuare visite guidate su prenotazione. Nel parco del castello sarà, inoltre, percorribile la mostra fotografica “Mater Vallis, itinéraire méditatif”, mentre si rinnova l’appuntamento del mercoledì sera con “Au clair de la lune”, visita guidata notturna per immergersi nell’atmosfera del Castello. Dal 1° luglio si potranno prenotare visite guidate presso la pittoresca rocca di Châtel-Argent, con la sua torre che svetta alta su Villeneuve.

Grazie ai visori Meta Quest Pro presenti nei siti, i visitatori potranno ammirare il panorama mozzafiato dalla sommità del Gran Paradiso e sentire la scarica di adrenalina data dagli sport praticati a stretto contatto con la natura: dalla ferrata di Casimiro, al canyoning in Valsavarenche, passando per le ripide discese in e-MTB e le rapide della Dora Baltea in rafting. Da quest’estate saranno disponibili due ulteriori video a 360°, grazie al progetto Interreg Spazio Alpino “SmartCommUnity”: sarà possibile approfondire i dettagli storici e architettonici dei tre siti culturali di Aymavilles, Introd e Villeneuve ed esplorare i sentieri unici del Parco Naturale del Mont Avic.

In un’ottica di innovazione digitale, gli spazi saranno fruibili anche grazie all’app “Visit Gran Paradiso”, che per l’occasione si adorna di una nuova veste: sarà, infatti, un valido strumento di esplorazione dei siti gestiti dalla Fondazione, consentendo anche l’esperienza in lingua inglese all’interno dei Centri Visitatori e del Giardino Botanico Alpino Paradisia. Non solo: attivando il GPS del proprio dispositivo l’app mostrerà i punti d’interesse presenti nei dintorni, oltre agli eventi in programma e agli itinerari percorribili all’interno di tutto il territorio del Gran Paradiso, permettendo di restare aggiornati sulle novità. L’app sarà disponibile in 3 lingue - italiano, inglese e francese - per tutti i dispositivi Android da oggi e presto anche per iOS.

Gli schermi ledwall all’esterno dei siti naturalistici continueranno a fungere da punto informativo sugli eventi dell’estate, fornendo un mezzo di comunicazione sempre attivo anche nel Centro Visitatori di Valsavarenche. E, se siete indecisi su quali siti porre la vostra attenzione, nessun problema: sarà possibile attivare il “Fondation Grand Paradis Pass”, un biglietto cumulativo della durata di un anno che, alla cifra di 8€, vi consentirà l’accesso a tutti i siti gestiti da Fondation Grand Paradis.