AOSTA: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA STRADA PER POROSSAN

Per consentire l’esecuzione di lavori d’urgenza di rifacimento dei pozzetti della rete fognaria per conto della società Sev, da giovedì 12 a sabato 14 giugno (e comunque fino al termine dei lavori) la strada comunale per Porossan sarà chiusa alla circolazione nel tratto compreso tra la rotatoria di via Pasquettaz/via Mont Gelé/via Scuola Militare Alpina e la rotatoria di Strada Saumont.