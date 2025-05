Riuso edifici per l'alloggio di personale stagionale: voto favorevole RV, ma con la richiesta di un intervento correttivo

Nel corso della riunione della terza Commissione consiliare, svoltasi oggi martedì 27 maggio 2025, il gruppo Rassemblement Valdôtain ha espresso voto favorevole sul disegno di legge regionale che introduce disposizioni per il riuso di edifici esistenti, finalizzate alla realizzazione di alloggi per il personale impiegato presso imprese alberghiere, commerciali o attive nella somministrazione di alimenti e bevande operanti sul territorio regionale.

«Il provvedimento affronta una questione concreta e urgente - commentano i Consiglieri di RV -, particolarmente sentita nelle località a più alta intensità turistica, dove la difficoltà di reperire alloggi adeguati e a costi sostenibili per i lavoratori stagionali rappresenta un fattore critico per la tenuta del tessuto imprenditoriale.»

Come già evidenziato con un quesito specifico rivolto all’Assessorato competente e durante i lavori della Commissione, il gruppo RV ritiene tuttavia necessario superare l’attuale formulazione dell’articolo 6 del disegno di legge, che consente esclusivamente alle imprese alberghiere di gestire le strutture adibite ad alloggio, anche nei casi previsti dall’articolo 3, che riguardano edifici con destinazioni d’uso diverse da quella turistico-ricettiva alberghiera.

«In coerenza con lo spirito del provvedimento e con le esigenze manifestate da numerose realtà economiche locali - precisano i Consiglieri -, riteniamo opportuno che la possibilità di gestione sia estesa anche ad altre tipologie di imprese che affrontano analoghe difficoltà nel reperire e trattenere personale, pur non rientrando formalmente nella categoria delle aziende alberghiere. Per questo motivo, pur condividendo le finalità del disegno di legge e sostenendone l’approvazione, ci riserviamo di presentare iniziative correttive in occasione dell’esame in Consiglio Valle, al fine di modificare questa limitazione e ampliare la platea dei soggetti beneficiari.»