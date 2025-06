Non facciamoci rubare la speranza e le occasioni di democrazia

In tempi in cui l’apatia rischia di diventare la scorciatoia più battuta, e in cui la disillusione si traveste da ragionevolezza, vale la pena fermarsi un momento e ascoltare chi ci invita, con fermezza e convinzione, a non arrenderci all’inerzia.

Cittadinanzattiva Valle d’Aosta – da sempre presidio attento dei diritti e delle libertà fondamentali – lancia un messaggio chiaro in vista delle prossime consultazioni: non facciamoci rubare la speranza, né le occasioni di democrazia.

In linea con le indicazioni nazionali e con il quotidiano impegno a tutela dei diritti incomprimibili, l’associazione ricorda a tutti i cittadini e le cittadine che votare non è solo un diritto, ma un dovere morale e civile. È il gesto minimo ma fondamentale per contribuire, nel proprio piccolo, a rinsaldare il senso di appartenenza e a migliorare, laddove possibile, l’istituto referendario, ancora troppo spesso sottovalutato, o peggio strumentalizzato.

È giusto e legittimo aderire a un partito, se lo si ritiene portatore di un progetto utile al bene comune. Ma la militanza non è l’unico modo per partecipare: il voto è la forma più accessibile e potente di cittadinanza attiva, e rinunciarvi – salvo motivate ragioni – significa abdicare a un principio cardine del vivere democratico.

Si può certo criticare, lamentarsi, auspicare riforme. Ma se al momento cruciale restiamo in silenzio, o peggio scegliamo l’astensione come comoda fuga, ci stiamo voltando dall’altra parte. Stiamo accettando che altri decidano per noi. E non possiamo poi stupirci se le cose non cambiano mai.

La Costituzione, nel principio di sussidiarietà, ci invita a prenderci cura delle nostre comunità, a non delegare tutto alle istituzioni, a sporcarci le mani nel costruire ogni giorno un pezzetto di bene comune.

La democrazia non è un automatismo: si alimenta con la partecipazione, con il confronto, con l’ascolto, e soprattutto con la responsabilità.

E allora, senza moralismi ma con lucidità, buon voto a tutti e tutte. Perché votare oggi è il modo più semplice per credere ancora nel domani.