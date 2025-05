“L’homme au cœur valdôtain”: lo spettacolo su Émile Chanoux torna in scena con Le Digourdì di Charvensod

la compagnia di teatro popolare Le Digourdì di Charvensod riproporrà, a un anno esatto di distanza, lo spettacolo “L’homme au cœur valdôtain”, dedicato alla vita di Émile Chanoux. La rappresentazione, strutturata come una lettura animata in italiano, patois e francese, andrà in scena al Teatro Splendor lunedì 19 maggio: alle ore 10 e alle 15 per le scuole, alle 20.30 per il pubblico.

“L’homme au cœur valdôtain”

Regia: Jordy Bollon e Marlène Jorrioz

Narratori: Marlène Jorrioz e Fabien Lucianaz

Tecnico luci: Rocco Andreacchio

Attori: Jordy Bollon, Anaïs Bondaz, Sophie Bornaz, Jean Louis Centoz, Olivier Centoz, Véronique Centoz, André Comé, Arnaud Comé, Michel Comé, Richard Cunéaz, Agnès Dall’Ara, Paolo Dall'Ara, Violaine Dall'Ara, Margot Jorrioz, Marlène Jorrioz, Désirée Linty, Fabien Lucianaz, Parfé Lucianaz, Reine Fleur Lucianaz, Aimé Pession, Chryslène Quendoz, Amédé Quendoz, Jean-Marc Savioz.

Le Digourdi in scena al Teatro Splendor il 19 maggio 2024

«È una soddisfazione poter riproporre lo spettacolo, che quest’anno abbiamo voluto rivolgere anche agli studenti valdostani, dalle scuole medie in su – spiega Fabien Lucianaz, presidente della compagnia – per far conoscere una figura storica come Émile Chanoux e l'importanza che ha avuto nella storia e nella cultura della nostra Valle. Per questo invitiamo i docenti a iscrivere le loro classi tramite la circolare diffusa dalla Sovrintendenza, aderendo così all'iniziativa».

Lo spettacolo è frutto della collaborazione tra Le Digourdì e la Fondazione Émile Chanoux, ed è ispirato alla biografia “Émile Chanoux, martyr de la Résistance valdôtaine”, scritta nel 1960 dal canonico Joseph Bréan, amico personale di Chanoux. I contenuti sono stati arricchiti con documenti e fotografie provenienti dagli archivi dell’Istituto Storico della Resistenza e del Brel (fondi Avas/Meynet, Baccoli, Brel, Brocherel-Broggi e Saluard), nonché dalle conoscenze storiche di Jérôme Munier.

Presentato per la prima volta nel 2024, nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia, nonché della morte di Chanoux (Rovenaud, 9 gennaio 1906 – Aosta, 18 maggio 1944), lo spettacolo è stato realizzato con un approccio rigorosamente storico, ma innovativo: giochi di luce, musiche, documenti originali, immagini e video accompagnano il racconto, valorizzando la figura del protagonista in tutte le sue sfaccettature.

Ingresso gratuito al Teatro Splendor.