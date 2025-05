Valpelline-Doues, la strada dei boschi si prende una pausa: chiusure temporanee per taglio piante pericolose

C’è una strada che serpeggia tra i boschi ed i prati, silenziosa custode del verde e delle stagioni, che ora ha bisogno di una pausa. È la strada intercomunale che da Valpelline conduce a Doues, un tratto che sa di memorie rurali, dove il tempo pare rallentare. E proprio qui, dove il paesaggio si fa spesso poesia, è il bosco stesso a chiedere attenzione.

Alcuni alberi, un tempo ombra benevola per i passanti, oggi si mostrano stanchi, inclinati, pericolanti. Ed è per tutelare chi transita lungo quel tratto di strada — tra il bivio per la frazione Arliod e il confine con Doues — che il Comune di Valpelline ha deciso di intervenire con determinazione ma anche con rispetto.

A guidare questa scelta è il Sindaco, che con un’apposita ordinanza ha disposto la chiusura temporanea del tratto interessato, per permettere un delicato intervento di taglio delle piante instabili. Un’operazione necessaria non solo per la sicurezza, ma anche per restituire armonia a un paesaggio che rischiava di diventare minaccia.

Chi dovrà raggiungere Aosta, in quei giorni e in quelle ore, dovrà allungare il passo passando da Allein. Una deviazione, sì, ma anche l’occasione per attraversare scorci meno conosciuti della Valpelline.

Il Comune invita alla comprensione: la natura, in fondo, ha bisogno di cure. E questa pausa, breve ma significativa, è il modo migliore per ascoltarla e proteggerla.

Il transito sarà garantito in deroga ai mezzi del trasporto pubblico, per limitare i disagi. Un gesto di attenzione verso chi si muove per necessità quotidiane, nel rispetto di tutti.

Il bosco ringrazierà. E presto quella strada, sospesa tra cielo e radici, potrà tornare ad accogliere i viaggiatori con rinnovata sicurezza.

le limitazioni al traffico sulla strada intercomunale Valpelline – Doues, dal bivio per Arliod al confine con Doues:

Giornata Orario di chiusura Note Sabato 17 maggio 08:00 – 12:00

13:00 – 18:00 Transito consentito solo ai mezzi di trasporto pubblico Lunedì 19 maggio 08:00 – 12:00

13:00 – 18:00 Per raggiungere Aosta occorre deviare da Allein Martedì 20 maggio 08:00 – 12:00

13:00 – 18:00 Intervento di taglio piante potenzialmente pericolose in corso

⚠️ Percorso alternativo consigliato: transito attraverso il Comune di Allein.

🚌 In deroga: sarà consentito il passaggio ai mezzi del trasporto pubblico.