Almanach de vendredi 16 mai saint Ubald

La Chiesa celebra Sant' Ubaldo di Gubbio Vescovo

Appartenente ad una nobile famiglia originaria della Germania. Rimasto ben presto orfano di entrambi genitori, Ubaldo fu allevato da un omonimo zio che curò la sua educazione religiosa e l’intellettuale. Ordinato sacerdote nel 1114, qualche anno più tardi Ubaldo veniva eletto priore della sua canonica, di cui riformò la disciplina e il costume. La fama del suo nome e delle sue virtù si era diffusa al di fuori della sua città, tanto che Perugia nel 1126 lo acclamò suo vescovo. Ubaldo però, schivo di tanto onore, si recò subito a Roma per chiedere al Papa Onorio II di essere esonerato da tale incarico, ottenendone grazia. Il vescovo Ubaldo governò la diocesi di Gubbio per 31 anni, durante i quali superò felicemente avversità ed ostacoli, riuscendo a piegare con la dolcezza i suoi nemici e ad ammansire gli avversari con la mitezza d’animo.

" La pace nascerà il giorno in cui sapremo posare le parole come carezze e non come spade." (Papa Francesco)

La frase del Papa spiega che a volte basterebbe usare le parole con la stessa delicatezza con cui si accarezza un bambino o si consola un amico. Se ognuno di noi lo facesse, la guerra non avrebbe più terreno fertile.