Il Papa: dolore per i bambini innocenti e per tutte le vittime in Medio Oriente

È un «profondo dolore» quello espresso dal Papa «per tutte le vittime dei bombardamenti di questi giorni in Medio Oriente, per i tanti innocenti, tra cui molti bambini, e per chi prestava loro soccorso, come padre Pierre El-Rahi».

Si tratta del sacerdote maronita ucciso questo pomeriggio a Qlayaa durante un attacco che aveva colpito una casa nella zona della sua parrocchia, in montagna, ferendo uno dei parrocchiani.

Come ha raccontato il francescano Toufic Bou Merhi ai media vaticani, padre Pierre è corso con altre decine di giovani per soccorrere il parrocchiano ferito. In quel momento c’è stato un secondo bombardamento sulla stessa abitazione e il sacerdote è rimasto gravemente ferito. Trasportato in un ospedale della zona, non è sopravvissuto.

A dare la tragica notizia ai media vaticani, ancora sotto choc, è stato lo stesso padre Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa e parroco dei latini a Tiro e Deirmimas.

Il pensiero addolorato del Papa — diffuso tramite il canale Telegram della Sala Stampa della Santa Sede — va dunque al sacerdote e a tutti coloro che hanno perso la vita sotto gli attacchi di questi giorni nelle regioni mediorientali, in particolare ai bambini.

Secondo organizzazioni per l’infanzia come UNICEF e Save the Children, sarebbero circa 300 i minori uccisi dall’inizio dell’attuale escalation.

Papa Leone XIV — riferisce infine la nota vaticana — «segue con preoccupazione quanto sta avvenendo e prega perché cessi al più presto ogni ostilità».