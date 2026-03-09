Almanach de mardi 10 mars saint Attale abbé

QUARESIMA: i quaranta giorni che preparano i cristiani alla Pasqua. È un tempo forte dell’anno liturgico, dedicato alla conversione, alla preghiera, alla penitenza e alla carità. Durante la celebrazione, il sacerdote impone le ceneri sul capo dei fedeli come segno di fragilità umana e richiamo alla necessità di rinnovare la propria vita.

Per i cattolici è uno dei giorni principali di digiuno e astinenza dalle carni, insieme al Venerdì Santo. Il digiuno obbliga i maggiorenni fino ai 60 anni e prevede un solo pasto completo nella giornata, con la possibilità di due pasti leggeri.

L’astinenza dalle carni riguarda invece tutti i fedeli dai 14 anni in su.

Non è solo una pratica formale: il senso profondo è quello di rimettere ordine nelle priorità, riscoprire l’essenziale e prepararsi interiormente alla Pasqua.

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DI MONS. VESCOVO

Martedì 10 marzo

Vescovado - mattino: Udienze

Seminario - ore 16.30-18.30: Incontro con gli Uffici pastorali diocesani

Mercoledì 11 marzo

Chiesa collegiata di Sant’Orso - ore 18.00-20.00: Terza Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 12 marzo

Vescovado - mattino: Udienza

Introd - ore 18.30: S. Messa e incontro con il Consiglio pastorale di Unità parrocchiale di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche

Venerdì 13 marzo

Vescovado - pomeriggio: Udienze

Sabato 14 marzo

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00: Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Torino - ore 9.00: Inaugurazione dell’Anno giudiziario del T.E.I.P.

La Chiesa celebra Sant' Attala Abate di Bobbio

Nato in Borgogna da una nobile famiglia, dopo un'educazione raffinata presso il vescovo di Gap, fuggì per abbracciare una vita monastica più rigida, trovando la sua vocazione a Luxeuil sotto la guida di San Colombano. In seguito all'esilio di Colombano dalla Francia, Attala lo seguì in Lombardia, contribuendo alla fondazione del monastero di Bobbio e diventandone abate dopo la morte del santo. Uomo di grande fervore e carità, Attala guidò la comunità con fermezza e saggezza, combattendo l'arianesimo e accogliendo con amore i poveri e i pellegrini. In punto di morte, ebbe una visione del paradiso e morì nel 627, venendo sepolto accanto a San Colombano.

Il sole sorge alle ore 6,56 e tramonta alle ore 18,26

« La famiglia è il luogo dove la persona impara che la libertà nasce dal legame e che l’amore vero non è possesso, ma responsabilità condivisa » (Papa Leone XIV)

La famiglia viene qui vista come spazio fondativo dell’identità umana, non come struttura rigida ma come tessuto vivo di relazioni. In una società che tende spesso alla frammentazione, questa visione richiama l’idea che la crescita personale e sociale passi anche attraverso la cura dei legami primari. È un messaggio semplice, ma profondamente radicato nella tradizione etica cristiana.