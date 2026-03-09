Il Papa: "Progetti concreti di prevenzione e formazione per fermare i femminicidi"

La violenza contro le donne è una ferita aperta della società contemporanea e per contrastarla servono azioni concrete, educazione e responsabilità condivisa. È questo il cuore della risposta che Papa Leone XIV affida alla rivista Piazza San Pietro, intervenendo nella consueta rubrica dedicata alle lettere dei lettori.

A scrivere al Pontefice è una donna che racconta di avere “gli occhi lucidi”, segnati dalle lacrime per la sofferenza e le violenze che troppe donne continuano a subire. Nella sua lettera spiega di vivere accanto a un marito rispettoso e amorevole, ma proprio questa esperienza personale la spinge a porsi una domanda che diventa provocazione morale e sociale: perché essere amate e rispettate dovrebbe rappresentare quasi un’eccezione?

Una riflessione che tocca direttamente il Papa, il quale ammette senza esitazioni che la violenza nelle relazioni, e in particolare quella contro le donne, è per lui “fonte di grande sofferenza”. Nella sua risposta richiama il valore e il ruolo delle donne nella società e nella Chiesa, riprendendo il concetto di “genio femminile” elaborato da Giovanni Paolo II.

Secondo il Pontefice, le donne sono spesso protagoniste di una cultura della cura, della fraternità e della speranza. Proprio questa capacità di generare relazioni, solidarietà e futuro, osserva, può renderle bersaglio di una mentalità che teme i valori che incarnano: libertà, uguaglianza, generatività e giustizia.

Da qui un passaggio molto netto della risposta papale, destinato a far discutere: “La violenza, qualunque violenza, è la frontiera che divide la civiltà dalla barbarie”. Un’affermazione che non si limita alla condanna morale, ma diventa anche un invito all’azione.

Il Papa sottolinea infatti che la lotta ai femminicidi e alla violenza domestica non può essere delegata a un solo ambito. È una responsabilità collettiva che deve coinvolgere l’intera società. Chiesa, famiglie, scuole, parrocchie, movimenti e istituzioni pubbliche, scrive, devono lavorare insieme per costruire percorsi concreti.

Il Pontefice chiede esplicitamente la realizzazione di “progetti specifici di prevenzione e formazione”, capaci di intervenire prima che la violenza esploda. Educazione al rispetto, consapevolezza nelle relazioni affettive, sostegno alle vittime e responsabilizzazione degli uomini sono alcuni degli strumenti indicati per affrontare un fenomeno che continua a produrre vittime e dolore.

Il messaggio che arriva dalle pagine della rivista vaticana è dunque chiaro: la violenza contro le donne non è solo un problema privato o giudiziario, ma una questione culturale e sociale che interpella la coscienza di tutti. E per fermarla non bastano parole di indignazione, servono impegno, educazione e scelte concrete.