Phishing, nuova truffa sfrutta il logo di Autostrade per l’Italia

C’è una nuova campagna di phishing in circolazione. Una truffa ben architettata che sfrutta il logo e il nome di Autostrade per l’Italia, promettendo la vincita di un improbabile “kit di emergenza auto”.

Il messaggio – come spesso accade – è allettante: “Congratulazioni! Puoi vincere un kit di emergenza per auto”.

Ma ancora una volta si tratta di un raggiro che va a “pesca” di informazioni riservate, come numeri di carta di credito o credenziali bancarie.

Autostrade per l’Italia ha informato i propri utenti che è stata recentemente rilevata una campagna di phishing finalizzata al furto di dati sensibili, da parte di soggetti malintenzionati che sfruttano l’immagine e il logo ufficiale di ASPI per trarre in inganno gli utenti.

La truffa si manifesta con l’invio di email ingannevoli aventi per oggetto: “Hai vinto un Kit di emergenza”.

Il contenuto invita a partecipare a un sondaggio per ricevere il presunto premio. Alla fine del questionario, l’utente viene reindirizzato a un sito nel quale è richiesto il pagamento di 2 euro per le spese di spedizione, con l'inserimento di dati personali e della carta di credito.

Una trappola in piena regola.

Cosa fare (e cosa NON fare)

L’avvertenza è sempre la stessa, ma vale la pena ripeterla:

non inserire mai i propri dati personali o bancari in siti di dubbia provenienza.

Questa iniziativa non è in alcun modo collegata ad Autostrade per l’Italia, che raccomanda agli utenti di: prestare attenzione ai messaggi sospetti, denunciare i tentativi di frode alle autorità competenti, segnalare l’episodio all’indirizzo email: info@autostrade.it.

Autostrade consiglia alcuni accorgimenti utili:

l’indirizzo e-mail ufficiale termina sempre con @autostrade.it; un linguaggio sgrammaticato o con errori ortografici è spesso indice di truffa; prima di cliccare su un link, passaci sopra con il cursore: se l’URL visualizzato non ha l’estensione autostrade.it, non aprirlo.

La prudenza, nel mondo digitale, non è mai troppa. E come in autostrada, anche in rete: meglio rallentare un attimo, prima di finire fuori strada.