Il Forte di Bard presenta il volume Alpi in divenire al Salone Internazionale del Libro di Torino

Venerdì 16 maggio 2025 al Salone Internazionale del Libro di Torino verrà presentato il libro Alpi in divenire. Sguardi a confronto in Valle d’Aosta (Forte di Bard editore). La pubblicazione nasce nell’ambito delle azioni di valorizzazione della cultura di montagna che, sotto diversi profili, il Forte di Bard promuove da alcuni anni. Prendendo le mosse dagli esiti delle ricerche confluiti nelle quattro edizioni del progetto fotografico e scientifico “L’Adieu des glaciers. Ricerca fotografica e scientifica”, il volume Alpi in divenire ne propone una rilettura e rielaborazione dei contenuti, con l’obiettivo di restituire il quadro complesso dello stato di salute dell’ambiente alpino valdostano nelle sue connessioni con l’attività dell’uomo, attraverso l’importante strumento dell’interazione fra analisi scientifica e fotografia storico-contemporanea, sia documentale sia artistica.

Alla presentazione, introdotti dalla presidente del Forte di Bard, Ornella Badery, interverranno alcuni dei curatori della pubblicazione: Annibale Salsa, docente di Antropologia filosofica e Antropologia culturale all’Università di Genova, Michele Freppaz, professore ordinario di pedologia e nivologia all’Università di Torino e Enrico Peyrot, fotografo ed esperto di produzione fotografica di ambito alpino.



Appuntamento alle ore 19.30 al Lingotto Padiglione Oval, Sala della Montagna.

Evento in collaborazione con il Trento Film Festival.