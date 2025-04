MaisonLoisir 2025: dopo il successo della prima giornata, il 1° maggio si apre nel segno di famiglia, benessere e grande musica

Grande affluenza di pubblico fin dalla prima giornata per MaisonLoisir 2025, il Salone dell’Abitare in corso all’Espace Aosta.

Visitatori da tutta la Valle d'Aosta e da fuori regione hanno animato i padiglioni, curiosi di scoprire le proposte di oltre 200 espositori: edilizia, energia, design, benessere, artigianato, sposi ed enogastronomia.

L’entusiasmo degli espositori e il clima di partecipazione confermano MaisonLoisir come un punto d'incontro tra innovazione, territorio e relazioni.

1° maggio: una giornata per famiglie, benessere e creatività

La seconda giornata si apre con un programma pensato per ogni età:

Area Kids: attività creative con L’Officina della Natura e laboratori di string art e costruzioni naturali.

Sala Eventi: dalle 11.00 alle 17.00, spettacoli e animazione con il Mago Trinchetto e i suoi giochi di legno.

Area Esterna: sport e divertimento con Cani e padroni, a cura del Centro Cinofilo All Dogs.

Area Caffetteria: trucco, acconciature e suggestioni romantiche per futuri sposi.

Focus Benessere: tra mente, corpo e cuore

Alle 11.00, conferenza “Cervello e trasformazione” a cura di Gianmario Governato.

Alle 15.00, corso pratico di manovre salvavita pediatriche con la Croce Rossa.

Dalle 18.00, emozioni e natura nella performance letteraria Cento cime di Giancarlo Telloli.

Spazio alle consulenze gratuite

Ore 12.00: Feng Shui e armonia nella casa con Ivana Bo.

Ore 14.00: consigli pratici sulla vendita immobiliare a clienti esteri con Ferrara RE.

Serata live: Ciposugar Band in concerto

Alle 21.00, MaisonLoisir si accende con il concerto live della Ciposugar Band: una serata da non perdere tra cover pop, grandi successi italiani e tanta energia per chiudere il 1° maggio con ritmo e sorrisi.

In concomitanza con l’evento, sempre alle 21.00, si terrà la premiazione degli espositori storici in Sala Eventi.

🎖 I premiati saranno:

Stand 102–105

Arte del Costruire

Are s.n.c. di Rocco Condò & C.

Località Les Condemines, 14 – 11010 Sarre (AO)

☎ 0165 551427

🌐 www.artedelcostruire.it

📧 contabile@artedelcostruire.it

Pergole bioclimatiche, arredo da esterni, tende e zanzariere, serramenti.

Stand 32

Arte Verde

Arte Verde di Perruchon Jean Pierre

Frazione Montquert, snc – 11020 Montjovet (AO)

📱 320 0954266

🌐 www.arte-verde.eu

📧 ufficio.arteverde.ve@gmail.com

Progettazione, realizzazione e manutenzione aree verdi; impianti di irrigazione; potatura alberature ad alto fusto.

Stand 116

Biodry

Biodry Italy s.r.l.

Via Giacomo Leopardi, 12 – 12123 Milano

☎ 02 97132843

🌐 www.biodry.eu

📧 info@biodry.eu

Tecnologia innovativa e non invasiva che rimuove definitivamente il problema dell’umidità di risalita capillare nei muri.

Stand 65

Bruno Tex 2

Bruno Tex s.r.l.

Regione Amérique, 139 – 11020 Quart (AO)

☎ 0165 765117

🌐 www.brunotex.it

📧 direzione@brunotex2.com

Materassi e reti ergonomiche, poltrone relax.

Stand 58

Gruppo CI-DUE

Atelier Gruppo CI-DUE s.a.s.

Nuova Circonvallazione, 50 – 10014 Caluso (TO)

☎ 011 9831763

🌐 www.gruppoci-due.it

📧 ateliergruppocidue@libero.it

Abiti da sposa, sposo, cerimonia.

Stand 61

Nuovo Mondo e Enjoy Events

Nuovo Mondo s.r.l.

Piazza della Repubblica, 11 – 11100 Aosta

☎ 0165 44122

🌐 www.viagginuovomondo.it

📧 chiara.f@viagginuovomondo.it

Agenzia viaggi.

Stand 30

Piumini Danesi – Courmayeur

Danimarca s.r.l.

Viale Monte Bianco, 5 – 11013 Courmayeur (AO)

📱 389 6311366

🌐 www.piuminidanesi.com

📧 courmayeur@piuminidanesi.com

Produzione e vendita piumini d’oca, cuscini, topper, copripiumini e lenzuola.

Stand 45

Vorwerk Italia

Vorwerk Italia s.a.s. di Vorwerk Management s.r.l.

Via Ludovico di Breme, 33 – 20156 Milano

☎ 02 334891

🌐 www.vorwerk.it

📧 customercare@vorwerk.it

Sistema per la pulizia, l’igiene e la cura dell’ambiente domestico.

🎉 9 anni di Maison

Stand EC3

Agricenter

Agricenter di Collé Carlo & C. snc

Località La Croix Noire, 79 – 11020 Saint-Christophe (AO)

☎ +39 0165 267345

🌐 www.agricenteraosta.it

📧 agricenter.info@libero.it

Giardinaggio e sistemazioni aree verdi, macchinari per la cura del verde.

Stand 94

Cd Portoni s.r.l.

Via San Martino, 76 – 12032 Barge (CN)

☎ 0175 345205

🌐 www.cdportoni.com

📧 info@comba.it

Soluzioni di chiusura personalizzate, uniche nel loro genere.

Stand 66

Cerlogne Pavimenti in Legno

Località Amérique, 37 – 11020 Quart (AO)

📱 340 3496551

🌐 www.cerlognepavimenti.it

📧 info@cerlognepavimenti.it

Oltre 60 anni di esperienza nei pavimenti in legno e ripristino al nuovo.

Stand 8

Chenevier s.p.a.

Località Plan Félinaz, 197 – 11020 Charvensod (AO)

☎ 0165 40871

🌐 www.chenevier.com

📧 amministrazione@chenevier.com

Case in legno, tetti e sistemi di copertura, rivestimenti in legno, arredi su misura.

Stand 127

Eurocentro Sicurezza Aosta

di Merlicco Nicola

Via Torino, 4 – 11100 Aosta

☎ 0165 364784

🌐 www.eurocentrosicurezzaaosta.it

📧 mnicolamerlicco@yahoo.it

Soluzioni antifurto, videosorveglianza, automazioni portoni e cancelli, fotovoltaico, sistemi tecnologici.

Stand 93

Il Cantiniere d’Italia

Il Cantiniere d’Italia s.a.s.

Via dei Lavoratori, 3/A – 20090 Buccinasco (MI)

☎ 02 48844053

🌐 www.ilcantiniereditalia.com

📧 chiodomauri@tiscali.it

Produzione di vini veneti e friulani.

Stand 83

Phebo Stufe

Phebo s.r.l.

Via Vittorio Veneto, 45 – 31014 Colle Umberto (TV)

☎ 0438 586726

🌐 www.phebostufe.com

📧 info@phebostufe.com

Stufe a pellet, inserti per caminetto, stufe a legna in ceramica ventilate e con forno.

Stand 81

Prefa Italia

Prefa Italia s.r.l.

Via Negrelli, 25 – 39100 Bolzano

☎ 0471 068680

🌐 www.prefa.it

📧 office.it@prefa.com

Coperture, facciate e sistemi Solar in alluminio.

ℹ️ Info utili

📍 Espace Aosta – Pépinière d’Entreprises

🕙 Orari di apertura: 10.00 – 22.00

🎟 Ingresso gratuito

🅿️ Parcheggio gratuito

🍴 Area food attiva

Scopri di più su: www.maisonloisir.it

