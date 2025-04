Giroparchi Nature Trail 2025: la tredicesima edizione del trekking naturalistico in lingua inglese

Ogni estate, l’iniziativa invita ragazzi e ragazze a scoprire una diversa vallata del versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso: Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame, Cogne. Nel 2024 era stata proprio quest’ultima la protagonista del trekking ma, a causa della drammatica alluvione che l’ha colpita il 29 e 30 giugno scorsi, il primo turno era stato prontamente riorganizzato nella Valsavarenche.

L’edizione 2025 sceglie di interrompere la consueta alternanza tra le vallate e di portare ancora una volta i giovani partecipanti nella Valle di Cogne, assumendo un significato particolare: sostenere simbolicamente e concretamente la ripartenza della Valnontey, duramente provata dall’evento climatico estremo della scorsa estate.

L’alluvione ha lasciato segni evidenti sull’ambiente e sulle infrastrutture locali, ma ha anche attivato un importante processo di ricostruzione e resilienza. Giroparchi Nature Trail si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità – educandole alla tutela dell’ambiente e alla necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici.

Il tema centrale della tredicesima edizione sarà proprio il cambiamento climatico, affrontato attraverso un’osservazione diretta degli effetti dell’alluvione sulla biodiversità, sul paesaggio e sull’economia locale. Da qui si comprenderà il ruolo fondamentale che ha il Parco Nazionale nel monitorare i cambiamenti e nell’educare alla consapevolezza e alla responsabilità nei confronti della natura. Durante i cinque giorni di trekking, i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di riflettere su questi temi di grande attualità, acquisendo inoltre la competenza di comunicarli in lingua inglese.

Come di consueto, i partecipanti saranno infatti accompagnati da una guida naturalistica, un tutor di Fondation Grand Paradis e un insegnante madrelingua inglese, che permetterà loro di imparare l’inglese in un contesto di apprendimento concreto e dinamico.

Grande novità dell’edizione 2025 sarà l’introduzione di un nuovo – o meglio, tre nuovi – accompagnatori: gli asini! Un mastro mulattiere affiancherà infatti i partecipanti durante gli ultimi due giorni di trekking, facendo conoscere alle nuove generazioni la potenzialità di una forma di trasporto sostenibile da riscoprire: il trasporto someggiato.

Nella Valnontey, i ragazzi e le ragazze potranno osservare e comprendere cosa è accaduto la scorsa estate, riflettendo in merito all’aumento della frequenza di tali eventi atmosferici e prendendo consapevolezza rispetto a ciò che possiamo aspettarci in futuro. Salendo in quota, fino ai 3.195 metri del Colle della Rossa, saranno portati a ragionare sugli effetti del cambiamento climatico, osservando come gli animali, a causa dell’aumento delle temperature, tendano a spostarsi a quote sempre più elevate.

Le ripercussioni del riscaldamento globale saranno analizzate anche in termini economici, con particolare riferimento alle strutture ricettive del territorio – come campeggi, hotel, ostelli, bar e ristoranti – che contribuiscono significativamente all’economia di montagna. Nel vallone del Grauson, i piccoli escursionisti saranno portati a riflettere sulla trasformazione del paesaggio e sull’importanza della presa di consapevolezza di agire in prima persona per tutelare il nostro ambiente.

Il punto di arrivo sarà il Villaggio Minatori di Cogne, dove i ragazzi verranno accolti alle ore 17:00 per condividere le immagini dell’esperienza con le famiglie e la Fondation Grand Paradis.

Giroparchi Nature Trail 2025 si svolgerà su due turni: dal 7 all’11 luglio e dal 25 al 29 agosto 2025. Ciascun turno accoglierà 20 partecipanti. L’iniziativa è dedicata ai giovani e alle giovani tra gli 11 e i 14 anni, con priorità ai residenti dei 7 comuni del Parco Nazionale Gran Paradiso: Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve.

Grazie al contributo del Parco Nazionale Gran Paradiso, il costo di iscrizione è di 250 euro.

Per iscriversi è necessario leggere la documentazione e compilare il form disponibile sul sito www.grand-paradis.it entro il 20/05/2025.

Il trekking, vincitore del premio “UIAA Mountain Protection Award” 2020-2021, è organizzato da Fondation Grand Paradis con il contributo economico dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ed è patrocinato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.