Storica nomina a Verrès: Camilla Landolfo prima donna Comandante di Stazione dei Carabinieri in Valle d’Aosta

Dopo l’ingresso della Capitano Chiara Ricciardi come prima donna ufficiale dei Carabinieri in Valle d’Aosta, la nostra regione scrive un'altra pagina importante nella storia dell’Arma e dell’emancipazione femminile nelle forze dell’ordine. Lo scorso 16 aprile, infatti, il Maresciallo Camilla Landolfo, 25 anni, originaria di Alba (Cuneo), ha assunto l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Verrès, diventando la prima donna a ricoprire tale prestigioso ruolo in tutta la Valle d’Aosta.

Un risultato che non arriva per caso. Landolfo è una professionista preparata e determinata: vincitrice di concorso, ha frequentato il 10° Corso Triennale Allievi Marescialli (2019–2022) presso la Scuola Marescialli di Firenze. Ha conseguito la Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza e, successivamente, quella magistrale in Giurisprudenza, sempre presso l’Università degli Studi di Firenze.

Prima di giungere a Verrès, ha prestato servizio come Sottufficiale in Sottordine presso la Stazione Carabinieri di Nus, dove ha dimostrato sul campo capacità, senso del dovere e una spiccata attitudine al comando, guadagnandosi la stima dei colleghi e dei superiori.

A dare ulteriore solennità alla giornata di insediamento, la visita ufficiale del Tenente Colonnello Livio Propato, Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta, e della Capitano Chiara Ricciardi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint-Vincent Chatillon, i quali hanno espresso al Maresciallo Landolfo i più sentiti auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico carico di responsabilità.

Una nomina che va oltre il valore simbolico: rappresenta un segnale forte e chiaro sulla strada dell’equità di genere nelle istituzioni, e conferma che anche in un settore storicamente maschile come l’Arma dei Carabinieri, la professionalità, la dedizione e la competenza non hanno genere.

In un momento storico in cui la Valle d’Aosta guarda con attenzione alla valorizzazione delle competenze e del merito, la figura del Maresciallo Landolfo diventa un esempio concreto e ispirante per tutte le giovani donne che aspirano a servire il Paese con disciplina e onore.